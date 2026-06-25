Microsoft поднимет цены на Xbox более чем на 100 долларов

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Microsoft приняла решение поднять цены на свои приставки Xbox. С 1 августа они подорожают по всему миру на 100–150 долларов, следует из заявления американской компании.

"Стоимость консолей Xbox увеличится на 100 долларов для моделей с памятью 512 ГБ и на 150 долларов для моделей с памятью 1 ТБ", – сказано в публикации.

Таким образом, консоли будут стоить в зависимости от модели от 500 до 800 долларов. При этом Xbox больше не будет продавать устройства с памятью 2 ТБ.

Повышение цен на приставки в США уже фиксировали в прошлом году. Тогда они подорожали на 20–70 долларов. В компании заявили, что надеялись, что нового роста цен не будет.

"К сожалению, цены на накопители и оперативную память для консолей выросли более чем в 2,5 раза, и мы ожидаем, что к осени они удвоятся еще раз", – заявили разработчики.

Дело в том, что вся отрасль сейчас испытывает проблемы. Причины – сложности с поставками компонентов.

Ранее стало известно, что корпорация Apple подняла цены на свои продукты. Больше всего подорожали компьютеры Mac. Например, Mac Studio с чипом M4 Max и M3 Ultra стоят от 2 499 до 5 299 долларов, хотя раньше их можно было приобрести за 1 999 и 3 999 долларов соответственно.