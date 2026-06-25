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25 июня, 17:32

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MacRumors: Apple подняла цены на технику

Apple подняла цены на свои устройства вплоть до 1 300 долларов

Фото: 123RF.com/tea

Американская компания Apple подняла цены на свои продукты. Об этом пишет портал MacRumors.

Больше всего подорожала часть моделей компьютеров Mac. Теперь Mac Studio с чипом M4 Max и M3 Ultra стоят 2 499 и 5 299 долларов вместо 1 999 и 3 999 долларов соответственно.

Увеличились цены на MacBook Pro (с 1 699 до 1 999 долларов), iPad Pro (с 999 до 1 199 долларов), iPad Air (с 599 до 749 долларов) и HomePod (с 99 до 29 долларов). Кроме того, гарнитура Vision Pro подорожала на 200 долларов.

iPhone, AirPods и Apple Watch стоят так же, но на них тоже предвидится рост цен. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Недавно СМИ писали о грядущем подорожании техники Apple. Журналисты ссылались на слова генерального директора корпорации Тима Кука. Он говорил, что компания больше не может компенсировать удорожание собственными ресурсами.

Эксперт рекомендовал не откладывать покупку техники Apple из-за роста цен

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