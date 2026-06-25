MacRumors: Apple подняла цены на технику

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Американская компания Apple подняла цены на свои продукты. Об этом пишет портал MacRumors.

Больше всего подорожала часть моделей компьютеров Mac. Теперь Mac Studio с чипом M4 Max и M3 Ultra стоят 2 499 и 5 299 долларов вместо 1 999 и 3 999 долларов соответственно.

Увеличились цены на MacBook Pro (с 1 699 до 1 999 долларов), iPad Pro (с 999 до 1 199 долларов), iPad Air (с 599 до 749 долларов) и HomePod (с 99 до 29 долларов). Кроме того, гарнитура Vision Pro подорожала на 200 долларов.

iPhone, AirPods и Apple Watch стоят так же, но на них тоже предвидится рост цен. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Недавно СМИ писали о грядущем подорожании техники Apple. Журналисты ссылались на слова генерального директора корпорации Тима Кука. Он говорил, что компания больше не может компенсировать удорожание собственными ресурсами.