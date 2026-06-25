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25 июня, 21:28

Политика

Посольство РФ выразило протест из-за задержания дипкурьеров в Кишиневе

Фото: moldova.mid.ru

Российское посольство в Молдавии выразило протест в связи с многочасовым задержанием в кишиневском аэропорту дипкурьеров МИД РФ. Об этом ведомство проинформировало в своем телеграм-канале.

Случай произошел 25 июня.

"Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной основополагающих норм международного права", – сказано в сообщении.

Дипломаты напомнили, что по Венской конвенции о дипломатических сношениях курьерам должна быть обеспечена личная неприкосновенность. Их нельзя задерживать или арестовывать "в какой бы то ни было форме".

Представители России добавили, что власти Молдавии знали заранее о визите дипкурьеров. При этом на досмотре их заставили показать всю корреспонденцию и сдать мобильные телефоны.

Ранее стало известно, что Молдавия пополнила список российских артистов, которых не рекомендуется приглашать в республику. Среди них оказались Леонид Агутин, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Люся Чеботина, Сергей Шнуров и другие.

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