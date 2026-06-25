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25 июня, 15:21

Политика

Минкультуры Молдавии внесло в черный список Агутина, Жукова и Басту

Фото: 123RF.com/iuriigagarin

Минкультуры Молдавии разместило перечень российских артистов, которых не рекомендуется приглашать в страну. В него внесены более 20 человек, следует с сайта ведомства.

В частности, в черный список попали Леонид Агутин, Диана Арбенина, Олег Винник, Игорь Вдовин, Клавдия Высокова, Алексей Долматов, Андрей Косолапов, Егор Крид, Ирина Круг, Виктория Складчикова, Дмитрий Маликов, Матвей Мельников, Йегуда Моргенштерн, Люся Чеботина, Василий Вакуленко, Игорь Николаев, Нурлан Сабуров, Александр Серов, Акмаль Ходжаниязов, Андрей Ширман, Сергей Шнуров, Сергей Жуков и Юрий Каспарян.

В конце мая министерство культуры Молдавии не одобрило въезд в страну 13 российским артистам. При этом среди артистов, которым все же разрешили въезд в страну, – певица Zivert, Мишель Серова, DJ RUMER, а также юморист Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов в РФ).

Тем временем исполком СНГ получил от Молдавии уведомление о намерении выйти из ключевых соглашений содружества. Кишинев направил соответствующее заявление в апреле 2026 года, после чего была запущена официальная процедура выхода, которая займет около года.

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