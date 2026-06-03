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03 июня, 05:49

Политика

В Молдавии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

Фото: depositphotos/luckyuran

Правительство Молдавии рассматривает возможность отмены безвизового режима с Россией. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата от Партии социалистов республики Богдана Цырдя.

По его словам, обсуждение пока что идет лишь в кулуарах правящей партии "Действие и солидарность". Вместе с тем Цырдя выразил уверенность, что "к этому все и идет".

"Кто верил еще два года назад, что Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств? Или что у нас 9 Мая будет Днем Европы? Или что за Георгиевскую ленту будет штраф в 1 тысячу долларов? Это казалось каким-то сюрреализмом. Но сегодня все это есть", – отметил депутат.

Ранее исполком СНГ получил от Молдавии уведомление о намерении выйти из ключевых соглашений содружества. Кишинев направил соответствующее заявление в апреле 2026 года, после чего была запущена официальная процедура выхода, которая займет около года.

В конце мая министерство культуры Молдавии не одобрило въезд в страну 13 российским артистам. При этом среди артистов, которым все же разрешили въезд в страну, – певица Zivert, Мишель Серова, DJ RUMER, а также юморист Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов в РФ).

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