25 июня, 21:02Происшествия
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 188
Фото: ТАСС/EPA/Carlos Seijas
В результате землетрясения в Венесуэле 188 человек погибли, еще 1 520 ранены. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
"157 человек числятся пропавшими без вести", – передал его слова телеканал VTV.
Родригес добавил, что также есть данные о более чем 200 людях, которые заблокированы под завалами зданий. Ведется работа по их спасению.
Стихийное бедствие произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировали в штате Яракуй.
Больше всего разрушений в штате Ла-Гуайра на севере страны. Там в руины превратились десятки зданий, в том числе восьмиэтажный отель Hotel Eduard с 106 номерами.
Россиян среди пострадавших нет. Посольство России в Каракасе выразило соболезнования семьям пострадавших и погибших в результате катастрофы, а также чувство солидарности с венесуэльцами, переживающими трудный период.
Туристов из РФ не было в обрушившемся из-за землетрясения отеле в Венесуэле