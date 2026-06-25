Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 188

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В результате землетрясения в Венесуэле 188 человек погибли, еще 1 520 ранены. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

"157 человек числятся пропавшими без вести", – передал его слова телеканал VTV.

Родригес добавил, что также есть данные о более чем 200 людях, которые заблокированы под завалами зданий. Ведется работа по их спасению.

Стихийное бедствие произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировали в штате Яракуй.

Больше всего разрушений в штате Ла-Гуайра на севере страны. Там в руины превратились десятки зданий, в том числе восьмиэтажный отель Hotel Eduard с 106 номерами.

Россиян среди пострадавших нет. Посольство России в Каракасе выразило соболезнования семьям пострадавших и погибших в результате катастрофы, а также чувство солидарности с венесуэльцами, переживающими трудный период.