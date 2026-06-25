E! News: Том Холланд нежно обратился к Зендее, назвав ее вторым именем

Фото: ТАСС/Zuma/Maria Laura Antonelli

Актер Том Холланд на премьере фильма "Человек-паук: Новый день" нежно окликнул Зендею, пока она давала интервью. Он назвал ее "Мари", сообщает E! News.

Актриса сразу же отозвалась, а общественность назвала этот момент трогательным. Фанаты в Сети умилились тому, что Холланд назвал девушку ее вторым именем. Ведь на самом деле актрису зовут Зендея Мари Штермер Коулман.

Пара познакомилась на съемках первой части новой версии "Человека-паука". Бывший стилист актрисы Лоу Роуч в марте 2026 года заявил, что возлюбленные поженились. Однако мать Зендеи Клэр Стормер в тот момент опровергла это. Она назвала такие слухи смешными.

Недавно сам Холланд подтвердил, что они с Зендеей стали мужем и женой. Однако распространяться о подробностях свадьбы он не стал.