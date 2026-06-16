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16 июня, 17:19

Шоу-бизнес

Актер Том Холланд подтвердил свадьбу с Зендеей

Фото: Getty Images/Carlos Alvarez

Актер Том Холланд подтвердил, что они с Зендеей стали мужем и женой. Об этом он сообщил в интервью Esquire.

Речь зашла о сгенерированных искусственным интеллектом изображениях, якобы запечатлевших их свадебную церемонию. По словам Холланда, эти кадры удивили его бабушку – она решила, что внук не пригласил ее на торжество.

Журналисты издания поинтересовались, приходилось ли актеру разъяснять ситуацию другим родственникам, на что он ответил: "Нет, потому что все они были там".

При этом делиться подробностями самой свадьбы Холланд не стал, ограничившись фразой: "Это все, что я могу сказать".

Зендея и Холланд познакомились на съемках первой части "Человека-паука", премьера которой состоялась в 2017 году. В 2026-м бывший стилист девушки Лоу Роуч сообщил, что пара якобы тайно поженилась. Он утверждал, что его слова являются правдой.

При этом мать Зендеи Клэр Стормер опровергла слухи о состоявшейся свадьбе. Она назвала их смешными.

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