Житель Хабаровского края устроил взрыв в квартире при изготовлении самогона

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Мужчина из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края устроил взрыв в квартире, когда увлекся изготовлением самогона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В результате произошедшего на балконе выбило окна. Утверждается, что хозяину квартиры понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.

"Я услышала грохот, что-то падает, вибрацию почувствовала. Честно, думала, что дом рушится, испугалась", – рассказала соседка мужчины.

Другая жительница дома подумала, что здание может обрушиться. Она побежала проверять своих детей, с ними все оказалось в порядке. Женщина вышла на улицу и увидела поврежденный балкон. Хозяин при этом выглянул из него и спросил, пострадал ли кто-то.

"У него рабочий спросил: "Что случилось?". Он ответил, что самогон сдетонировал", – заявила местная жительница.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Тюмени житель многоэтажки начал стучать соседям в потолок, а когда они решили проверить, что с ним случилось, оказалось, что 82-летний пенсионер лежит на полу. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.