Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 21:21

Экономика

Минфин США продлил лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International

Фото: 123RF.com/adamr

Минфин США решил продлить лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International, до 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

"Разрешение действует до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому. – Прим. ред.) 25 июля 2026 года при условии, что исполнение любого такого договора прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами", – указано в тексте.

В лицензии уточняется, что разрешается проводить все операции, которые обычно сопутствуют и необходимы для ведения переговоров и заключения контрактов с ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" и любыми его аффилированными лицами, но которые запрещены указом президента Соединенных Штатов № 14024.

В октябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина ввело санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения затронули и их дочерние компании, расположенные в России.

Позднее стало известно, что компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners планируют заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла". Однако сама компания утверждала, что заключила предварительное соглашение с американской Carlyle.

Читайте также


экономика

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика