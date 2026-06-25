Минфин США продлил лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International

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Минфин США решил продлить лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International, до 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

"Разрешение действует до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому. – Прим. ред.) 25 июля 2026 года при условии, что исполнение любого такого договора прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами", – указано в тексте.

В лицензии уточняется, что разрешается проводить все операции, которые обычно сопутствуют и необходимы для ведения переговоров и заключения контрактов с ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" и любыми его аффилированными лицами, но которые запрещены указом президента Соединенных Штатов № 14024.

В октябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина ввело санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения затронули и их дочерние компании, расположенные в России.

Позднее стало известно, что компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners планируют заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла". Однако сама компания утверждала, что заключила предварительное соглашение с американской Carlyle.