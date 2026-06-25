13 российских теннисистов сыграют в основной сетке Уимблдона в одиночных разрядах

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В основной сетке Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах выступят 13 российских теннисистов.

По итогам квалификации права сыграть на третьем в сезоне турнире Большого шлема добились Роман Сафиуллин, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова.

Кроме того, в мужском одиночном разряде в основной сетке сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. В женском разряде выступят Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

Уимблдон начнется в Лондоне 29 июня и продлится до 12 июля. Победители соревнований в одиночных разрядах получат по 4,1 миллиона евро.

Ранее россиянка Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова победили в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине в парном разряде. Они одержали победу над итальянкой Сарой Эррани и американкой Николь Меличар. Встреча длительностью 1 час 2 минуты завершилась со счетом 6:2, 6:4.