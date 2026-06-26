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26 июня, 15:56

Безопасность

Путин увеличил штатную численность МЧС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС России. Теперь она подразумевает 307 101 человека, следует из соответствующего указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В штатную численность входят военные спасательных воинских формирований в количестве 7 888 человек, личный состав федеральной противопожарной службы в количестве 264 609 человек, из которых военных – 7 тысяч, сотрудников – 144 846 и лиц без специальных и воинских званий – 112 763. Кроме того, туда включены 5 370 федеральных государственных гражданских служащих и 29 234 работника.

До этого штатная численность МЧС составляла 303 107 человек.

Ранее Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военных. Таким образом, российский лидер увеличил численность армии на 7 360 человек.

Согласно предыдущему приказу, она составляла 2 391 770 человек, включая 1 502 640 военнослужащих.

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