Риэлтор Апрелев допустил дальнейшее снижение цен на новостройки в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Цены на новостройки в РФ могут снизиться вслед за общим снижением спроса на новое жилье. Об этом в эфире радио КП заявил основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

По его словам, большинство аналитиков заметили устойчивое сокращение спроса на первичное жилье еще в феврале 2026 года. Особенно ярко выражено это в Москве и ближайшем Подмосковье. За первые 5 месяцев объем продаж в новостройках в столичном регионе упал на 40%, указал риэлтор.

Также на рынок влияет и ограничение доступности рыночной ипотеки, сокращение льгот и опасения покупателей по поводу сроков ввода зданий и качества строительства новостроек. Апрелев уверен, что снижение числа сделок приведет к корректировке стоимости жилья, несмотря на то что официальные цены застройщиков показывают обратную динамику.

"Реальные сделки продолжают снижаться в цене", – отметил эксперт.

Специалист объяснил, что девелоперы стремятся сохранить впечатление роста цен в публичном пространстве, так как отказ от такой стратегии дополнительно ослабит спрос. Но фактически уже несколько месяцев стоимость квартир отличается от предложений в рекламе от застройщика.

В мае девелоперы стали постепенно снижать и публичные цены по ряду проектов, что также говорит в пользу усиления рыночного давления. Кроме того, многие финансовые схемы, которые ранее помогали привлекать покупателей, перестали быть эффективными. Поэтому застройщикам приходится конкурировать прежде всего за клиентов, имеющих право на льготную ипотеку.

Но дальнейшая ситуация будет зависеть от решений кабмина по программам государственной поддержки. Если льготная семейная ипотека будет менее выгодной, то это приведет к снижению спроса, объемов продаж и трудностям у строительных компаний, резюмировал Апрелев.

Снижение продаж новостроек в России привело к ухудшению финансового положения застройщиков и отразилось на сроках реализации проектов, рассказывали ранее эксперты. Выяснилось, что почти 60% введенного в 2026 году жилья было сдано с нарушением сроков. По мнению экспертов, эта ситуация стала следствием ряда системных проблем на рынке недвижимости.

