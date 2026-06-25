Риелтор Апрелев объяснил уход квартир с "бабушкиным ремонтом" с рынка аренды в Москве

Доля квартир с "бабушкиным ремонтом" на столичном рынке аренды за год сократилась до 10–15%, сообщили эксперты. Что стоит за этим трендом – в материале Москвы 24.

Привет из прошлого

Число квартир с "бабушкиным ремонтом" на рынке аренды Москвы существенно уменьшилось. Сейчас их 10–15%, тогда как годом ранее их доля достигала 20%, а 10 лет назад – порядка 40%, сообщило РИА Недвижимость со ссылкой на риелторов.

По их оценкам, основная концентрация таких объектов – районы со старым фондом, среди которых Перово, Кузьминки и Текстильщики. Сокращение числа подобных квартир на рынке риелторы связали с ростом числа современных объектов в новостройках. Чтобы сохранить привлекательность лота, владельцы старого жилья вынуждены вкладываться в косметический ремонт, на что тратят сумму, сопоставимую с двумя-четырьмя месячными платежами.

Глава направления аренды одной из компаний Мария Жукова рассказала журналистам, что в настоящее время "однушка" с таким ремонтом сдается в среднем за 40–50 тысяч рублей в месяц. Это на 15–25% дешевле квартир с современной отделкой.

Ранее в Сети завирусился тренд на сдачу балконов и лоджий на теплый сезон. Стоимость такого формата жилья составила порядка 13 тысяч рублей в месяц.

Также на рынке появились студии в центре Москвы с большой скидкой в обмен на помощь в ремонте. В одном из объявлений такой объект недалеко от метро "Маяковская" предлагали арендовать за 14 тысяч рублей в месяц.

Новые условия

Квартиры с "бабушкиным ремонтом" уходят с рынка, потому что гораздо эффективнее сдавать обновленное жилье, отметил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Москвой 24.

"Доходность от сдачи обычной квартиры в Москве составляет не более 5% годовых от стоимости жилья. Если сделать ремонт, можно получить примерно на 10 тысяч рублей больше в месяц – 120 тысяч в год. Если все сделано более качественно – на 15–20 тысяч в месяц больше, почти четверть миллиона в год. Это позволяет вернуть потраченные деньги за 4–5 лет (доходность 20% годовых – превышает доходность депозитов). Именно поэтому многие вкладывают средства в ремонт", – отметил эксперт.

По его словам, важна не только экономика, но и качество арендаторов. Поскольку квартиры без ремонта снимают преимущественно люди с невысоким уровнем культуры, готовые платить минимум, износ увеличивается, и через какое-то время такое жилье сдать невозможно.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Постепенно на рынке найма и аренды (не только в Москве) таких квартир остается все меньше – их ремонтируют и сдают, потому что это экономически выгоднее.

По оценке специалиста, ремонт жилья, расположенного вблизи метро, является экономически оправданным. В то же время вложения в объекты, находящиеся далеко от станции и вне пешей доступности, с точки зрения экономики менее целесообразны.

"Поэтому последнее останется в зонах, менее востребованных для найма (в удаленных районах, не обеспеченных транспортом). С приходом новых станций метро, электричек и остановочных пунктов все меняется, приходят инвестиции собственников для улучшения квартир", – резюмировал Апрелев.

В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота подчеркнул, что квартиры с аутентичным видом исторически рассматривались на столичном рынке как варианты с большим дисконтом.

"Арендаторы считали их наименее предпочтительными, поэтому разница в цене двух похожих вариантов (один с новым ремонтом, другой – с "бабушкиным") могла достигать 30%", – рассказал он Москве 24.

По словам эксперта, из‑за роста ставок в столице арендаторы стали экономить: выбирают жилье со скидкой, которое по качеству почти не отличается от более дорогих вариантов.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Арендная ставка значительно ниже, а потребительские свойства не сильно снижаются. "Бабушкин ремонт" особенно не влияет, учитывая, что жильцы весь день на работе и видят обстановку только ночью, и то в это время спят. За счет экономии они с большей охотой арендуют именно такие варианты. Объекты с первоклассным ремонтом простаивают, потому что сумма, которую арендаторы вынуждены платить за такие объекты, экономически не обоснована.

При этом, согласно прогнозу эксперта, квартиры с более приличным ремонтом сильно дорожать не будут. Теперь они сдаются не за месяц, а за три-четыре – арендаторам это невыгодно. Они сравнивают цены, поэтому владельцы будут вынуждены давать дисконт, чтобы не терять доход, заключил Бархота.

