08 мая, 19:06

Риелтор Бендриков предостерег от аренды жилья со скидкой в обмен на помощь с ремонтом

Голые стены: стоит ли снимать квартиру со скидкой за помощь в ремонте

Столичные студии начали сдавать с большой скидкой в обмен на помощь в ремонте, сообщили СМИ. Что нужно знать о подобных предложениях и какими проблемами они рискуют обернуться, разбиралась Москва 24.

"Инструмент приветствуется свой"

Студию в центре Москвы предложили взять в аренду всего за 14 тысяч рублей в месяц при условии помощи с ремонтом. Объект расположен в Оружейном переулке недалеко от метро "Маяковская", сказано в описании лота на одном из сайтов объявлений.

Проживание в обмен на хорошую скидку за вашу помощь с ремонтом. Часть сделана и будет делаться своими мастерами, часть можете делать вы. Материалы предоставляю. Инструмент приветствуется свой, но обсуждаемо.
из текста объявления

Владелец помещения отметил, что ищет вдумчивого, аккуратного специалиста, который "ценит тишину и возможность жить в центре". В студии, расположенной в кирпичном доме 1899 года постройки, голые стены, но при этом "тепло, сухо", имеются интернет, унитаз, вода и электричество. С арендатором планируется заключить официальный договор. Помимо основной платы, жильцу предстоит компенсировать коммунальные услуги в размере 4 тысяч рублей в месяц.

Это не единственный необычный лот, который появился на рынке столичной недвижимости. Ранее в Одинцове решили сдать в аренду лоджию без отопления и спального места за 13 тысяч рублей в месяц. В объявлении было указано, что помещение предоставляется на теплый период, там есть освещение, розетки, шкаф, стол и стулья. Матрас же необходимо принести с собой.

Также на Новороссийской улице в столичном районе Люблино предлагали приобрести студию без окна площадью 2,5 квадратного метра за 1,25 миллиона рублей. Помещение находится на первом этаже дома 2002 года постройки. В объявлении говорилось, что после сделки покупатель может получить московскую прописку и оформить ипотеку под залог недвижимости покупателя.

"Возникают спорные моменты"

Скидка на аренду в обмен на помощь с ремонтом не очень выгодное предложение для обеих сторон сделки. Таким мнением с Москвой 24 поделился риелтор Олег Свиридов.

Собственнику надо четко понимать, что будет выполнено, из каких материалов. Возникает вопрос: как контролировать качество, как выполняются скрытые работы, чтобы не пришлось потом все переделывать, когда арендатор съедет? Для съемщика тоже есть риски – ремонт может не соответствовать договоренностям.
Олег Свиридов
риелтор

По его словам, в случае такой сделки стоит заранее установить, по каким стандартам делается ремонт, кто его будет проводить и как подтверждается качество.

"Нужно определять стандарты, и если они всех устроят, теоретически такой договор составить можно. Но подводных камней все равно очень много", – пояснил эксперт.

Однако риелтор Олег Бендриков пояснил Москве 24, что такие предложения не сильно распространены на рынке. Собственники в основном боятся перекладывать ответственность за ремонт на арендатора, опасаясь, что работы проведут некачественно.

Если стороны все же приходят к соглашению, условия необходимо обязательно прописывать в договоре. По словам специалиста, зачастую многие делают это поверхностно, после чего начинаются претензии друг к другу.

"Ремонт сегодня – дорогое удовольствие. Если арендатор никогда не сталкивался с ним, а только читал об этом или смотрел ролики в Сети, сам ничего качественно сделать не сможет. А когда начинает прибегать к помощи строительных бригад, цена ремонта возрастает", – объяснил эксперт.

Тут как раз возникают спорные моменты: кто оплачивает работу? Нужно ли за это еще уменьшить сумму аренды? Поэтому это больше редкость, чем обыденность.
Олег Бендриков
риелтор

В договоре аренды нужно прописывать каждую позицию отдельно. Лучше делать документ с приложением, где указаны обязанности арендатора по выполнению ремонта, уточнил эксперт.

"В случае споров ситуация сложная: рынок не особо сильно защищает арендатора. Нередко недобросовестные собственники выигрывают благодаря тому, что квартиросъемщик сделал ремонт, который не устраивает владельца, и жильца попросту выселяют. Арендатор остается без квартиры и денег, потраченных на ремонт. Поэтому тем, кто снимает жилье, лучше не делать ничего подобного. Добросовестные арендодатели, как правило, выполняют ремонт сами", – добавил Бендриков.

Оспорить такие условия в договоре возможно, но редко, потому что владельцы недвижимости завуалированно прописывают их в документах. Чеки о стройматериалах могут помочь, но придется решать вопрос в судебном порядке с расчетом на компенсацию потраченных средств или их части, резюмировал эксперт.

Веткина Анастасия

