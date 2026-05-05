Юрист Георгиева: за сдачу балкона в аренду для проживания грозит штраф

Тренд на сдачу балконов и лоджий на время теплого сезона завирусился в Сети. В качестве удобств арендодатели предлагают освещение и розетки, однако вместо кровати просят будущих квартиросъемщиков самостоятельно принести матрас. Насколько законно сдавать такие помещения, разбиралась Москва 24.

"Сдается лоджия"

В Сети разошлось объявление арендодателя из Одинцова, который решил сдать в аренду лоджию в своей квартире без отопления и спального места. За такое помещение хозяин недвижимости просит платить 13 000 рублей в месяц.





текст объявления Сдается застекленная лоджия на теплое время суток. Имеется освещение, розетки, шкаф, стол, стулья, необходим свой матрас. В соседней комнате проживает пара мужчин. В квартире есть холодильник, плита, чайник, стиралка. От станции Одинцово 7 минут.

При этом сдача балконов – это не новый тренд, а продолжение старого, отметил в разговоре с Москвой 24 основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"Как мне кажется, тенденция связана с тем, что значительное количество людей в свое время сдавало гаражи и сараи, приспосабливая их под проживание с минимальными удобствами", – предположил эксперт.

Он отметил, что к профессионалам за этой услугой не обращаются. Никто из риелторов не будет оказывать ее, так как по закону для проживания нельзя использовать нежилое помещение – тот же гараж или балкон.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов На мой взгляд, это нарушение законодательства, поскольку такие сделки чаще всего оформляются в устном формате и доказать их невозможно. Это не имеет отношения к нормальным процессам регулирования рынка.

Эксперт предположил, что, когда в объявлении указана аренда лоджии, даже ее собственник может быть не в курсе такой ситуации. Например, он сдал квартиру группе людей, которые просто ищут еще одного человека, чтобы снизить плату, предоставив ему балкон.

"Это большая ошибка"

Те, кто все же сдает балкон или кладовку в аренду для жилья, должны помнить, что здесь в действие вступает статья о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

"При возникновении спора любой сосед вправе пожаловаться в прокуратуру, управляющую компанию или жилищную инспекцию", – отметила эксперт.

Кроме того, сам арендатор, даже заключивший договор, впоследствии может признать его ничтожным и вернуть уплаченные средства, считающиеся в таком случае неосновательным обогащением арендодателя. При этом если в договоре есть ситуационный план (схема, которая отображает расположение помещения) и прописано, что нежилая часть (балкон) передается для проживания (особенно с детьми), документ легко признать недействительным, отметила юрист.





Алла Георгиева юрист В таком случае владельца помещения могут ждать административные наказания от предупреждения до штрафа от 1 000 до 1 500 рублей. При этом самовольная перепланировка для сдачи в аренду грозит штрафом от 2 000 до 2 500 рублей. Кроме того, если люди пожаловались прокурору, он может самостоятельно подать иск о выселении таких квартиросъемщиков, поэтому люди совершают большую ошибку, что так демонстративно публикуют подобные объявления.

Также признать договор ничтожным можно и в том случае, если балкон или кладовку сдали в аренду для хранения вещей, прописав это в договоре, но фактически там проживают люди. При этом в целом пользоваться таким помещением можно, но только по назначению. Даже если есть розетки, спальное место, шкаф – это не делает его жилым. Балкон может быть арендован только вместе с комнатой, заключила Георгиева.