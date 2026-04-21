Турэксперт Мкртчян объяснил популярность караванинга у россиян

Караванинг – путешествие в домах на колесах – становится популярным видом отдыха россиян, сообщили СМИ. Сколько стоит такой досуг и с какими трудностями приходится сталкиваться, расскажет Москва 24.

Все включено?

Россияне полюбили караванинг, выяснил телеканал Москва 24. По словам владельцев автодомов, удобства добавляют новые трассы и кемпинги, поэтому если еще 5 лет назад таких путешественников были единицы, то теперь счет идет на десятки.

Владелец автодома Глеб Зайцев рассказал телеканалу Москва 24, что отдыхает таким образом уже 7 лет и проехал более 300 тысяч километров по России.

"У нас есть все, что необходимо для комфортной жизни, начиная от кондиционера, заканчивая обычными батареями. Есть комфортная кровать, отдельная гостевая зона, душ, туалет", – поделился мужчина.

Также его автодом оборудован газовой плитой, раковиной, духовкой и шкафом. Комфорт добавляют маркиза (навес), стол, стулья, газовый гриль, солнечные батареи и баки с водой.

Блогер и автор обзоров на автодома Александр Епифанцев пояснил телеканалу, что цена таких домов сильно варьируется.





Александр Епифанцев блогер и автор обзоров на автодома Прицепы могут стоить от 600 тысяч рублей. В Москве есть автодом премиального класса за 45 миллионов. В основном в России покупают прицепы в ценовой категории от 1 до 3 миллионов рублей. Автомобили чаще всего б/у из Китая или Европы – от 7 до 15 миллионов.

По подсчетам СМИ, караванинг становится наиболее доступным видом отдыха россиян. В частности, если семья из трех человек отправится по маршруту Москва – Геленджик в течение недели, бензин обойдется примерно в 40 тысяч рублей, стоянка в кемпинге – около 10 тысяч, питание – примерно 20 тысяч. Итого порядка 70 тысяч рублей, при этом экономия на отелях составит примерно 50 тысяч за неделю.

Однако есть и свои сложности. Как отметил автоюрист Андрей Лобода в разговоре с телеканалом, законодательство в этой сфере только формируется.

"Если автодом относится к категории B, парковать его можно там, где не запрещено. За нарушения в Москве штраф для физических лиц может достигать 5 тысяч рублей, для юридических – до 300 тысяч", – пояснил он.

Также эксперты предупредили, что техника в пути может сломаться, плюс не во всех уголках есть хорошие дороги для поездки в желаемую точку.

Вводные поездки

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что караванинг – ниша, которая растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов.

"Для большой семьи (например, папа, мама и четверо детей) путешествовать в обычной машине невозможно – не только тесно, но и запрещено правилами. И с отелями проблема: малая доля гостиниц в России готовы разместить семью из пяти-шести человек в одном номере, большинство отказывают. Приходится брать два номера или люкс, а это большие деньги", – рассказал эксперт Москве 24.

По его словам, в таких условиях караванинг становится прекрасной альтернативой. Причем есть два варианта, как можно отправиться в такое путешествие.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Первый – прицепной фургон к своему автомобилю: в нем нельзя ехать, возможно только ночевать. Стоимость аренды – около 8 тысяч рублей в сутки. Второй – дом на колесах (автобус массой до 3,5 тонны, который можно водить с категорией B). Он стоит 15–25 тысяч в сутки, в среднем – 20 тысяч. В любом случае получается дешевле, чем авиа- или жд-билеты плюс гостиница.

В то же время специалист подчеркнул, что на данный момент для караванинга в России мало оборудованных стоянок с подключением к свету, воде и канализации, их количество растет медленно. Из-за этого туристы часто останавливаются в неположенных местах.

"Еще один минус – нужно постоянно готовить самим, хотя с точки зрения бюджета это поможет сэкономить. В отеле можно рассчитывать на завтрак, обед и ужин, а здесь ничего этого нет. Приходится самим останавливаться, подогревать на газовом оборудовании, варить суп или макароны – питаться одними консервами всухомятку невозможно", – добавил Мкртчян.

Консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер рассказала Москве 24, что у ее знакомых есть бизнес по аренде прицепов-домов с кухней и спальным местом. По ее словам, такой отдых действительно пользуется неплохим спросом.

"Например, туристы могут приехать на юг России, взять в аренду мини-прицеп и отправиться путешествовать в Крым или по побережью. Судя по опыту, это достаточно популярно", – сказала эксперт.





Евгения Друкер консультант по путешествиям, тревел-блогер В целом обслуживать дом на колесах сложно, поэтому я считаю, что для путешествий его лучше не покупать, а арендовать. Однако есть определенные неудобства: нет нормального душа и туалета – для многих это неприемлемо.

По словам эксперта, к такому виду отдыха склоняются семьи с детьми, что позволяет сэкономить на жилье, однако есть издержки на заправку машины.

Также часто дома на колесах берут люди старшего возраста: например, в Европе это туристы 55+. У них больше свободного времени, стабильный доход, и они хотят путешествовать в своем темпе, заключила Друкер.

