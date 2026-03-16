Турэксперт Горин: спрос на поездки в Японию среди россиян взлетел вдвое в 2026 году

Туристическая активность россиян в 2025 году сместилась в сторону более частых, но коротких поездок, рассказали специалисты. Какие тренды задают путешественники в 2026-м, расскажет Москва 24.

Медленно и экологично

Россияне стали чаще путешествовать в 2025 году, но длительность отдыха сократилась в среднем на полдня к каждой поездке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя пресс-службы сервиса для планирования отдыха Елену Шелехову.

Среди других трендов минувшего года эксперт выделила запрос на "медленный туризм".





Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Можно несколько дней жить в Кутаиси, исследуя древнюю столицу Колхидского царства, а не гнать в тур по Грузии в формате "Вся страна за пять дней". Или зависнуть в маленьком спа-отеле под Калининградом, выбрав ровно одну активность в сутки. Бонусы у такого подхода есть: медленный туризм оставляет пространство для контакта с культурой, которого обычно жутко не хватает в достигаторской гонке.

Также в 2025-м был тренд на концептуальные поездки. По словам Шелеховой, некоторые форматы стали полноценным видом туризма, например "избинг" (проживание туристов в деревянных домах, обычно в классических русских избах) и "болотинг" (путешествия по заболоченным ландшафтам).

"Нередко путешественники выбирают загородные отели с конными клубами, где обучаются верховой езде и выходят на прогулки в седле", – пояснила специалист.

Кроме того, Шелехова считает, что в 2025 году туристы обращались к тренду на "тихий эколюкс": дорогим отелям многие клиенты предпочитали гостиницы с "зелеными" сертификатами, натуральными материалами и приглушенным дизайном. Также, по мнению специалиста, путешественники чаще планировали самостоятельные поездки с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, нейросети делает подготовку понятной, персонализированной и бесплатной.

Вместе с тем она отметила тренд, который наметился уже в 2026 году: туристы меняют географию, делая выбор в пользу государств Африки и Азии.

"А вот спрос на Турцию резко сократился. Сохраняется высокий спрос на Краснодарский край: Сочи, Геленджик, Анапа, собственно Краснодар. Популярность последнего обусловлена еще и возвращением к работе местного аэропорта. К этому прибавляется стабильный интерес к Абхазии и Крыму, где ценят море и доступность", – заключила Шелехова.

Поездки на машине и путешествие в Японию

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил в беседе с Москвой 24, что в 2026 году уже наблюдается несколько главных трендов в туристической сфере.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Первый связан с дороговизной авиа- и железнодорожных билетов: семьям из трех, четырех, пяти и более человек стало невыгодно покупать несколько билетов, поэтому они все чаще выбирают поездки на автомобиле, добираясь таким образом вплоть до Казани или Крыма. Это оказывается экономически выгоднее, чем приобретать пять авиабилетов или пять железнодорожных.

Другой тренд, по его словам, касается выбора жилья большими семьями.

"Люди все реже останавливаются в отелях: по данным АТА, только 4% гостиниц в стране готовы разместить пять человек в однокомнатном номере, а 96% отказываются от такого заселения. Вот и выходит, что брать два отдельных номера или двухкомнатный люкс в таких городах, как Петербург, Казань, Сочи, да и уже в Суздале или Ярославле, становится накладно", – уточнил специалист.

На фоне этого все больше туристов переориентируются на апартаменты, что становится реальной альтернативой отелям, заключил Мкртчян.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин согласился в беседе с Москвой 24, что путешествия россиян становятся чаще, но короче. Эксперт связал это с общим подорожанием поездок: повышение цен на авиаперелеты и ЖД-билеты, а также гостиничное размещение.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Однако в плане будущего лета сохраняется давняя тенденция: туристы по-прежнему предпочитают брать полноценный отдых продолжительностью 10–14 дней. Короткие поездки становятся популярными в период выходных и праздников, например, на новогодние или майские, когда можно отправиться в путешествие, не беря дополнительные дни отпуска.

Вместе с тем специалист отметил, что в 2026 году можно говорить о растущем интересе к малым городам России, где есть достойные гостиницы и интересные маршруты. По его словам, здесь есть возможность выстроить целую программу: русские усадьбы, гастрономическая карта, активный отдых, экотуризм и так далее.

"Еще один важный фактор, способствующий популярности малых городов, связан с дороговизной авиа- и железнодорожных перелетов. Согласно статистике РСТ, в 50% путешествий по России, особенно в сегменте внутреннего туризма, используется личный автомобиль. Причем самые популярные расстояния – от 4 до 8 часов в пути, когда можно доехать до какого-либо города за день. Исключение составляет только летний сезон, когда популярно южное направление на Черноморское побережье", – пояснил Горин.

В среднем недельная поездка в малые города на двоих, включая транспортные расходы, может обойтись от 70–80 тысяч рублей, уточнил специалист.

В зарубежном секторе, по его словам, стали набирать популярность ранее неочевидные направления. Например, Япония, которая показывает двукратный рост спроса, несмотря на отсутствие прямых перелетов.

"Это уникальная страна для познавательных и культурно-экскурсионных программ, хороший пример направления, которое раньше не принимало такого количества туристов из России, а сейчас вошло в топ-10 по популярности. Поездка на двоих на неделю по пакетному туру в Японию начинается от 150–160 тысяч рублей. При этом, конечно, традиционные лидеры остаются на своих местах, те же Турция и Египет", – рассказал эксперт.

Также, по его словам, среди трендов 2026 года – гастрономические путешествия.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Например, существует проект "Гастрономическая карта России", который поддерживается на разных уровнях. Во многих регионах проходят фестивали национальных кухонь, где можно попробовать локальные продукты и спланировать путешествие именно под период проведения таких мероприятий.

По его словам, у регионов есть своя гастрономическая карта, построенная на местных продуктах. Например, Дальний Восток славится морепродуктами, центральная часть России – мясными блюдами, Карелия – грибной и ягодной кухней, а Краснодарский край уникален виноградниками.

"Что касается зарубежных направлений для гастротуризма, здесь по-прежнему популярна Юго-Восточная Азия. Туристы едут в эти страны, чтобы попробовать китайскую, вьетнамскую и в целом паназиатскую кухни", – уточнил специалист.

Также Горин посоветовал Турцию с ее уникальной культурой гастрономии. Причем специалист подчеркнул, что в стране, где традиционно популярен формат "все включено", туристы все чаще выбирают отели с ресторанами a la carte (заказом блюд из меню по отдельности), а не шведскими столами.

