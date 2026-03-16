Турэксперт Горин: спрос на поездки в Японию среди россиян взлетел вдвое в 2026 году

Туристическая активность россиян в 2025 году сместилась в сторону более частых, но коротких поездок, рассказали специалисты. Какие тренды задают путешественники в 2026-м, расскажет Москва 24.
Медленно и экологично
Россияне стали чаще путешествовать в 2025 году, но длительность отдыха сократилась в среднем на полдня к каждой поездке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя пресс-службы сервиса для планирования отдыха Елену Шелехову.
Среди других трендов минувшего года эксперт выделила запрос на "медленный туризм".
Также в 2025-м был тренд на концептуальные поездки. По словам Шелеховой, некоторые форматы стали полноценным видом туризма, например "избинг" (проживание туристов в деревянных домах, обычно в классических русских избах) и "болотинг" (путешествия по заболоченным ландшафтам).
"Нередко путешественники выбирают загородные отели с конными клубами, где обучаются верховой езде и выходят на прогулки в седле", – пояснила специалист.
Кроме того, Шелехова считает, что в 2025 году туристы обращались к тренду на "тихий эколюкс": дорогим отелям многие клиенты предпочитали гостиницы с "зелеными" сертификатами, натуральными материалами и приглушенным дизайном. Также, по мнению специалиста, путешественники чаще планировали самостоятельные поездки с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, нейросети делает подготовку понятной, персонализированной и бесплатной.
Вместе с тем она отметила тренд, который наметился уже в 2026 году: туристы меняют географию, делая выбор в пользу государств Африки и Азии.
"А вот спрос на Турцию резко сократился. Сохраняется высокий спрос на Краснодарский край: Сочи, Геленджик, Анапа, собственно Краснодар. Популярность последнего обусловлена еще и возвращением к работе местного аэропорта. К этому прибавляется стабильный интерес к Абхазии и Крыму, где ценят море и доступность", – заключила Шелехова.
Поездки на машине и путешествие в Японию
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил в беседе с Москвой 24, что в 2026 году уже наблюдается несколько главных трендов в туристической сфере.
Другой тренд, по его словам, касается выбора жилья большими семьями.
"Люди все реже останавливаются в отелях: по данным АТА, только 4% гостиниц в стране готовы разместить пять человек в однокомнатном номере, а 96% отказываются от такого заселения. Вот и выходит, что брать два отдельных номера или двухкомнатный люкс в таких городах, как Петербург, Казань, Сочи, да и уже в Суздале или Ярославле, становится накладно", – уточнил специалист.
На фоне этого все больше туристов переориентируются на апартаменты, что становится реальной альтернативой отелям, заключил Мкртчян.
В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин согласился в беседе с Москвой 24, что путешествия россиян становятся чаще, но короче. Эксперт связал это с общим подорожанием поездок: повышение цен на авиаперелеты и ЖД-билеты, а также гостиничное размещение.
Вместе с тем специалист отметил, что в 2026 году можно говорить о растущем интересе к малым городам России, где есть достойные гостиницы и интересные маршруты. По его словам, здесь есть возможность выстроить целую программу: русские усадьбы, гастрономическая карта, активный отдых, экотуризм и так далее.
"Еще один важный фактор, способствующий популярности малых городов, связан с дороговизной авиа- и железнодорожных перелетов. Согласно статистике РСТ, в 50% путешествий по России, особенно в сегменте внутреннего туризма, используется личный автомобиль. Причем самые популярные расстояния – от 4 до 8 часов в пути, когда можно доехать до какого-либо города за день. Исключение составляет только летний сезон, когда популярно южное направление на Черноморское побережье", – пояснил Горин.
В среднем недельная поездка в малые города на двоих, включая транспортные расходы, может обойтись от 70–80 тысяч рублей, уточнил специалист.
В зарубежном секторе, по его словам, стали набирать популярность ранее неочевидные направления. Например, Япония, которая показывает двукратный рост спроса, несмотря на отсутствие прямых перелетов.
"Это уникальная страна для познавательных и культурно-экскурсионных программ, хороший пример направления, которое раньше не принимало такого количества туристов из России, а сейчас вошло в топ-10 по популярности. Поездка на двоих на неделю по пакетному туру в Японию начинается от 150–160 тысяч рублей. При этом, конечно, традиционные лидеры остаются на своих местах, те же Турция и Египет", – рассказал эксперт.
Также, по его словам, среди трендов 2026 года – гастрономические путешествия.
По его словам, у регионов есть своя гастрономическая карта, построенная на местных продуктах. Например, Дальний Восток славится морепродуктами, центральная часть России – мясными блюдами, Карелия – грибной и ягодной кухней, а Краснодарский край уникален виноградниками.
"Что касается зарубежных направлений для гастротуризма, здесь по-прежнему популярна Юго-Восточная Азия. Туристы едут в эти страны, чтобы попробовать китайскую, вьетнамскую и в целом паназиатскую кухни", – уточнил специалист.
Также Горин посоветовал Турцию с ее уникальной культурой гастрономии. Причем специалист подчеркнул, что в стране, где традиционно популярен формат "все включено", туристы все чаще выбирают отели с ресторанами a la carte (заказом блюд из меню по отдельности), а не шведскими столами.