05 мая, 19:38

Происшествия

Окружение актрисы Добромиловой подтвердило ее гибель в ДТП с мотоциклом в Москве

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Актриса Ксения Добромилова скончалась в возрасте 34 лет в результате ДТП в Москве. Эту информацию РИА Новости подтвердили в окружении артистки, отметив, что девушка работала фотографом на встречах мотоциклистов-любителей.

"Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги", – отметили собеседники агентства.

Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Она училась в Театральном колледже имени Л. А. Филатова, а также в Институте теле‑ и радиовещания "Останкино". Позднее девушка служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность актриса приобрела благодаря роли в клипе артистов HammAli & Navai "Девочка‑война".

О смерти Добромиловой стало известно вечером 5 мая. По данным СМИ, в тот день девушка фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из них выставил мотоцикл на заднее колесо и не справился с управлением, в результате чего сбил актрису.

Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм, а мотоциклист был госпитализирован. По данным СМИ, у него выявлены ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа.

