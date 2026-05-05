Врач Крупин оценил тренд на добровольную госпитализацию в психдиспансер

Зумеры добровольно ложатся в психиатрические клиники для снятия стресса – свои истории пациенты рассказали в Сети. Чем грозит такой метод расслабления, разбиралась Москва 24.

Нужна передышка?

В соцсетях набирает популярность тренд на "дуркинг": зумеры добровольно ложатся в психоневрологические диспансеры, чтобы снять стресс, отдохнуть от работы, гаджетов и информационного шума.

В частности, пациентка опубликовала видео, снятое в одной из московских клиник. Девушка подробно рассказала о распорядке дня: утренние процедуры, уколы, анализы, релаксационная гимнастика, водные процедуры, магниты для спины и вечерний спорт.

"Во всех отделениях очень чисто. Вечером я подкармливала кошечек. Ужин из вкуснейшей больничной пищи (без шуток – обожаю)", – поделилась она.



"Дуркинг" – это осознанный цифровой детокс и строгий режим, который помогает временно изолироваться от дедлайнов, уведомлений и перегрузок. По данным СМИ, сутки такого "отдыха" в частных клиниках могут стоить до 15 тысяч рублей.



Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что пребывание в таких клиниках – право каждого, но помощь там оказывается скорее психологическая, а не психиатрическая. Он предостерег пациентов от фальсификации симптомов ради попадания в госучреждения: постановка на учет влечет за собой ограничения, вплоть до отказа в поступлении на госслужбу.

"Это не совсем здорово, и такие моменты нужно контролировать и объяснять людям", – заключил депутат.

Ранее зумеры увлекались другими форматами информационного детокса: например, "санаторингом" (поездками в советские здравницы) и поездками в монастыри для тишины и размышлений. Некоторые психологи убеждены, что такие методы помогают справиться с выгоранием и обрести себя.

"Не карательная мера"

Чтобы попасть в специализированное медицинское учреждение, пациенту предстоит пройти ряд процедур. Об этом Москве 24 рассказал психиатр Владимир Крупин.

"Психиатрия – очень сложно диагностируемая область, где нет специальных приборов, как в других сферах, есть только тесты. Поэтому фундаментально врачи опираются на жалобы. К диагностике относятся внимательно, в том числе этому поспособствовал известный эксперимент, когда несколько здоровых людей обратились с жалобами в психиатрическую больницу, всех госпитализировали, почти всем поставили шизофрению", – отметил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день психиатрия гуманизировалась и перестала считаться карательной мерой.





Владимир Крупин психиатр Психически здоровый человек не захочет лечь в больницу. Если кому-либо приходит такая мысль – это звоночек, что что-то идет не так. Самый минимум – клиническая усталость: пациенту требуется отдых. Люди склонны игнорировать это, что порой заканчивается госпитализацией, когда психика начинает разрушаться от хронической усталости.

Если человек обращается с жалобами (например апатия, ангедония, потеря смысла жизни, нежелание просыпаться, считающиеся серьезными симптомами), психиатры относятся к ним внимательно.

"Такому пациенту, вероятно, предложат госпитализацию, в процессе которой проводят глубокие обследования: приходят клинические психологи, делают тесты, беседуют. Если с человеком все в порядке, его никто не будет задерживать – сделают несколько капельниц витаминов, приведут в порядок и выпишут", – пояснил врач.

При этом даже здоровый человек может быть госпитализирован с психозом. Это возможно в ряде случаев, когда, например, накладываются проблемы с работой, развод, переезд, ухудшение условий, неподходящая погода. Такой пациент быстро приходит в себя, и его выписывают через пару дней, резюмировал Крупин.

В свою очередь, клинический психолог Татьяна Маремпольская в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций, установок и переживаний, которые мешают и делают жизнь неполной.

"Это своего рода гигиена психики, аналогичная чистке зубов или занятиям спортом. У специалистов есть понятие "психопрофилактика", но в обществе существует стереотип, что к ним нужно обращаться только при наличии заболеваний или дисфункций", – пояснила она.

Эксперт объяснила это тем, что в советское время психиатрия была карательной, до сих пор некоторые стесняются идти даже к психологу. Однако сейчас, например, в Москве созданы специальные центры психического здоровья, куда по ОМС можно обратиться при профессиональном выгорании или психоэмоциональном напряжении. Там есть кабинеты разгрузки и программы медитации – целый комплекс инструментов, чтобы привести себя в порядок, рассказала Маремпольская.





Татьяна Маремпольская клинический психолог Кто-то, имея дисфункцию и боясь себе в ней признаться, маскирует ее под "детокс" и ложится в больницу. Всегда должен быть повод: усталость, перегрузка, эмоциональное выгорание, уныние, депрессия, проблемы в отношениях. Здоровому человеку с хорошим самочувствием вряд ли придет в голову лечь на детокс.

Если относительно здоровый человек попадает в психиатрическое учреждение ради интереса, нахождение там может ему навредить, добавила специалист.

"В острое отделение его не положат – для этого нет показаний. Обычно это происходит в отделениях реабилитации или планового восстановления. Если есть замаскированное или недиагностированное расстройство, это может повлиять на развитие навязчивых мыслей. Когда психика здоровая, человек просто расширит свои границы и поймет, что и такие люди бывают, возможно, созреет идея, как им помогать", – пояснила она.

Психолог также отметила, что грамотно составленная программа восстановления – эффективный инструмент. Она должна быть профессиональной, тщательно выверенной, адаптированной под целевую аудиторию и русифицированной: западные тренды не подходят из‑за особенностей национального менталитета. Такая программа может оказаться полезной, в частности, для реабилитации после COVID‑19, учитывая распространенность постковидных психических расстройств, заключила Маремпольская.

