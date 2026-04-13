Иммунолог Жемчугов назвал риски для жизни в квартирах без ремонта

Молодые москвичи заселяются в квартиры с черновой отделкой и не торопятся делать ремонт, сообщили СМИ. По их словам, это позволяет экономить и направлять средства на путешествия и творчество. Какие риски скрывает модный минимализм, разбиралась Москва 24.

"Бетон дает много воздуха"

В Москве набирает популярность новый тренд: молодые люди въезжают в квартиры с черновой отделкой и не хотят делать ремонт. Кристина, снимающая жилье с подругой, рассказала телеканалу Москва 24, что голые стены, минимум мебели и отсутствие натяжных потолков не временный вариант, а осознанный выбор.

"Бетон очень меня вдохновляет, он дает много воздуха <…> Я могу все сделать под себя и сэкономленные деньги вложить в творчество и искусство <…> Каждый может так интересно и свободно жить", – поделилась девушка.

Трендвотчер и маркетолог Дарья Иванская объяснила телеканалу Москва 24, что подобное обустройство быта не лень и не бедность.





Дарья Иванская трендвотчер и маркетолог Сейчас люди скорее выбирают жить сегодняшним днем. Пока я буду копить деньги, они, вполне вероятно, обесценятся. Поэтому лучше потрачу их на путешествия, интересные увлечения, развлечения, нежели на дорогостоящий вычурный ремонт, который завтра может потерять актуальность. Это становится трендом для современного дизайна.

Дизайнер пространств и интерьеров Катерина Коваленко добавила в разговоре с телеканалом, что эффект "голых стен", который в квартирах без отделки получается бесплатно, в дизайнерских проектах может стоить от нескольких тысяч рублей за квадратный метр.

"Если сделать отделку под бетон, дополнить дорогими деталями, антикварной или винтажной мебелью либо современной, но с хорошим качеством покрытия, это будет смотреться дорого", – пояснила она.

Однако для безопасного проживания дом должен быть теплоизолирующим и хорошо проводить влагу, не скапливая ее в себе. Это минимизирует риски для здоровья, пояснил Москве 24 врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, бетон хорошо проводит тепло, но плохо его изолирует. Дома из бетонных блоков высокой марки требуют сильной дополнительной теплоизоляции и снаружи, и внутри.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Существует понятие "точка росы" – место конденсации влаги из воздуха в толще стены, которое перемещается в зависимости от наружной и внутренней температуры. Если на улице холодно, а в помещении греют слабо, стены могут мокнуть. Влага и плесень вызывают тяжелейшие заболевания, вплоть до системных грибковых инфекций.

Для определения точки росы нужно вызывать Роспотребнадзор или строительную лабораторию. Если эта зона находится в комнате или на внутренней поверхности стены, жить в таком помещении не стоит, подчеркнул специалист.

"Второй вредоносный фактор – пыль. Бетон сам по себе образует цементную пыль. Решение – заклеить стены обоями, причем лучше теплоизолирующими пенополистирольными, или другими утеплителями", – отметил иммунолог.

Влажность и пыль могут спровоцировать простудные и легочные заболевания, особенно если помещение плохо проветривается, резюмировал Жемчугов.

Минимальный набор

Эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов подчеркнул, что коммуникации при черновой отделке подведены внутрь жилья, но разводки электрики нет. Поэтому в любом случае придется делать инженерные системы – электрику, водоснабжение, водоотведение.

"В бетонных квартирах поверхности не подготовлены, не избавлены от пыли – их нужно грунтовать и приводить в соответствующий вид. Большинство поверхностей пористые, они накапливают пыль, и люди потом этим дышат. В готовой квартире с покраской и обоями пыли гораздо меньше, поверхности не пористые, убираться проще. По голому бетону также некомфортно и холодно ходить – даже в тапочках", – сказал он Москве 24.

По его словам, также важно гидроизолировать стены и пол в помещениях с повышенной влажностью (ванна, туалет). Это необходимо, чтобы вода не пропитывалась и не появлялась плесень, иначе постоянно будет сыро и влажно. Обычно их облицовывают керамогранитом, добавил эксперт.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости При ограниченном бюджете можно сделать минимально необходимый ремонт – предчистовые материалы с минимальными вложениями. Стены необязательно штукатурить под "маячки", достаточно выровнять видимые ямы и бугры, а затем поклеить плотные толстые недорогие обои. Можно прямо на штукатурку.

Для пола можно сделать механизированную стяжку, выровнять и положить недорогой ламинат. Если бюджет сильно органичен, вместо плитки или керамогранита в ванной можно сделать ПВХ-панели. Смотрятся недорого, но обеспечивают гидроизоляцию от воды.

Назвать даже примерную сумму за минимальные работы крайне сложно, так как все зависит от индивидуальных особенностей помещения и выбираемых материалов, заключил Аксенов.

