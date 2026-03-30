Москвичам рассказали о масштабном развитии заброшенных территорий

Строительные работы развернутся еще на 20 площадках в рамках комплексного развития территорий в Москве в 2026 году. Помимо этого, в городе продолжается активная реализация программы реновации. О том, что ждет столичные районы в ближайшем будущем, Москве 24 рассказал министр правительства города, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

– В 2025 году город опубликовал рекордное количество проектов комплексного развития территорий (КРТ). Какие результаты уже сейчас принесла эта программа?

Темпы реализации программы КРТ в минувшем году действительно существенно увеличились: опубликовано 146 проектов, что почти втрое больше, чем в 2024-м, и сопоставимо с совокупным показателем по итогам всех предыдущих лет. Их реализация позволит качественно преобразить почти 1,3 тысячи гектаров неэффективно используемой земли, где построят свыше 17 миллионов квадратных метров различной недвижимости и создадут почти 112 тысяч рабочих мест.



Программа КРТ задумывалась не ради сиюминутного эффекта, а в целях системного, планомерного обновления городской среды с созданием новых привлекательных центров притяжения в разных районах столицы в соответствии с концепцией 15-минутного города (когда до всех важных объектов можно дойти пешком). По сути, мы сформировали целостную философию преобразования городских пространств, отвечающую вызовам современного мегаполиса и потребностям его жителей. Комфортные районы, которые появятся на месте заброшенных и неэффективно используемых площадок, будут обеспечены востребованной инфраструктурой в шаговой доступности и органично интегрированы в общегородскую ткань. Процесс этот небыстрый, так как реорганизовать предстоит как небольшие по площади участки, так и огромные территории – в частности, такие, как площадки промзон "Автомоторная", "Огородный проезд", "Алтуфьевское шоссе". Таким образом, долгосрочная программа КРТ на годы вперед обеспечит стабильный поток инвестиций, вкладываемых в развитие города.

О промежуточных результатах программы говорить можно уже сегодня. Во-первых, от самой идеи она перешла к разработке, утверждению и началу реализации конкретных проектов. Сейчас количество проработанных городом проектов приблизилось к 400 – они охватывают около 4,5 гектара земли. Если на старте проекты КРТ предусматривали реорганизацию только промзон, то в 2021 году мы приступили к редевелопменту и других депрессивных участков, с 2023 года – незастроенных площадок, в 2025-м одобрили первый проект КРТ жилой застройки, благодаря которому москвичи, чьи старые дома не попали в программу реновации, смогут тоже улучшить свои жилищные условия, но уже в рамках КРТ. Таким образом, программа стала катализатором экономического возрождения отдельных районов города, что позитивно скажется на общем благосостоянии жителей, деловой активности и пополнении налоговой базы города.

Каждый проект КРТ содействует обновлению фонда недвижимости, созданию новых рабочих мест, дальнейшей реализации программы реновации, так как дает новые площадки под строительство современного жилья, а также, что немаловажно, повышению показателя обеспеченности горожан жильем и инфраструктурой в целом.

Вводятся объекты и в рамках других реализуемых проектов КРТ. Например, уже сдано несколько жилых корпусов вблизи деревни Яковлево, где инвестор строит малоэтажный экспериментальный квартал. Введены в эксплуатацию производственный корпус "Калашников" и общественный комплекс для научно-исследовательской деятельности в бывшей промзоне "Южный порт". Активные строительные работы ведутся и на других площадках – в частности, в промзоне "Алтуфьевское шоссе" возводится уникальный для России промышленный парк, в промзоне "Братцево" формируется жилой квартал, в промзоне "Дегунино-Лихоборы" стартовало строительство первой новостройки будущего жилого квартала, в Дмитровском проезде возводится новый бизнес-центр, который не только даст Тимирязевскому району рабочие места, но и станет привлекательной архитектурной доминантой территории.

В 2026 году строительные работы развернутся еще на 20 площадках в рамках проектов КРТ.

– Как специалисты определяют, что нужно построить на месте конкретной территории: "здесь уместно построить ЖК, здесь возвести деловой объект" и так далее?

Новые участки для реализации проектов КРТ подбираются на основе тщательного грамотного анализа каждой территории, а также инфраструктурной составляющей прилегающих районов. Для каждого проекта город устанавливает технико-экономические показатели – виды разрешенного использования и предельные параметры строительства. Это очень важный этап, определяющий дальнейший вектор развития территории и позволяющий понять, что именно в каком месте может быть построено. Город также утверждает планировочную документацию, а затем заключает договор о КРТ. При этом в первую очередь в перечень объектов строительства включаются те, что наиболее востребованы в конкретных районах. Это могут быть школы, детские сады, спортивные сооружения, дороги, офисно-деловая недвижимость, новые производства и так далее.

В обязательном порядке учитываем и перспективы развития Москвы в целом. Во-первых, программа КРТ соотносится с планами города по строительству метро, дорог, других объектов транспортной инфраструктуры. Во-вторых, решение о строительстве объектов социальной инфраструктуры на той или иной площадке, вовлекаемой в границы комплексного развития, принимается только с учетом уже существующих и строящихся аналогичных объектов по другим городским программам. В-третьих, и, пожалуй, самое важное: каждый проект КРТ соответствует принципу сбалансированной городской застройки – оптимального соотношения между жилой и нежилой недвижимостью. Не только ведь жилой фонд нуждается в обновлении – нужно строить качественную инфраструктуру, отвечающую современным запросам жителей мегаполиса, развивать новые производства и создавать рабочие места в шаговой доступности. Словом, основа программы КРТ – все та же концепция "15-минутного города", на которую опирается сегодня город.

Таким образом, занимающие значительные пространства депрессивные площадки превращаются в самодостаточные привлекательные городские кварталы, где рядом с жильем люди могут пользоваться наиболее востребованными в повседневной жизни объектами, имеют возможность трудоустроиться, а также, не выезжая за пределы района, интересно проводить досуг и отдыхать.

– В Москве развивают неэффективно используемые территории, строят новые жилые и деловые кварталы, в Сети мы читаем о планах построить необычные небоскребы. Уплотняется ли столица? Как удается найти баланс между застройкой и развитием инфраструктуры?

Точечная застройка часто приводила к появлению новых домов в уже максимально насыщенных кварталах. Москва уходит от такого подхода. Город развивается, соблюдая баланс жилья и инфраструктуры.

Новые кварталы появляются в том числе за счет редевелопмента промзон и неэффективных территорий. Проекты КРТ дают городу вместо заборов и складов гармоничные по составу и функциям новые кварталы: жилье, деловая застройка, технопарки, социальные объекты и объекты спорта и культуры, рекреационные зоны. Только одобренные и находящиеся в стадии реализации проекты КРТ дадут городу свыше 33 миллионов квадратных метров недвижимости и около 386 тысяч рабочих мест, и все это – с обязательной социальной и транспортной инфраструктурой, а не в отрыве от нее.

Во‑вторых, у нас действует жесткий принцип: нет инфраструктуры – нет проекта. Любое существенное изменение застройки сегодня увязывается с дорогами, инженерией, общественным транспортом,

школами, садами, медучреждениями. С 2011 по 2025 год в Москве ввели свыше 1,2 тысячи социальных объектов: 185 медицинских, более 230 спортивных, более 80 культурных, 711 детских садов и школ.

Такой баланс в том числе поддерживается за счет мастер‑планирования – комплексный новый подход для оптимизации процесса подготовки проектов планировки территорий. Он позволяет еще на этапе моделирования видеть, что произойдет с районом, если добавить дома, офисы, технопарк: выдержат ли дороги, хватит ли мощностей инженерии, сколько нужно мест в школах и поликлиниках. Это как симулятор города, который дает нам возможность сначала построить район в цифре, а уже потом – в бетоне.

– Другой ключевой программой стала реновация. Какие результаты она показала за прошедшие несколько лет? И какие районы особенно преобразились?

Программа реновации направлена как на обновление жилой застройки, так и развитие городской инфраструктуры. Она решает важнейшую социальную задачу и позволяет массово обеспечить москвичей комфортным жильем. Улучшение жилищных условий в масштабах города невозможно без параллельного развития каждого отдельно взятого района. За время действия программы в столице возведено почти 8 миллионов квадратных метров жилья, а за минувший год построено около 2,3 миллиона квадратных метров – рекордный объем за время реализации программы. Это высококачественные дома с современным инженерно-техническим оснащением, индивидуальной архитектурой и благоустроенной территорией, срок службы которых достигает 100 лет и более.

Вместе с тем программа реновации – это еще и успешный драйвер строительной отрасли. Ускорение темпов строительства связано в том числе с применением актуальных технологий. Например, префаб-технологии в среднем сокращают сроки строительства на 40%. Кроме того, в 2025 году в рамках программы реновации был возведен первый дом по технологии крупно-модульного строительства по адресу улица Гарибальди, дом 31. Строительство завершено в рекордно быстрые сроки – буквально за полгода. При этом высокая скорость возведения повышает качество таких домов, поскольку каждый сборный элемент проходит строгий контроль на всех этапах производства.

При возведении новостроек используются материалы и оборудование практически на 100% отечественного производства. Это дает мощный толчок общеэкономическому развитию страны. Материалы для строительства жилых комплексов по программе реновации производятся более чем в 15 регионах России. Кроме того, программа реновации стимулирует развитие промышленности. Например, в декабре 2024 года Фонд реновации заключил два офсетных контракта по поставке лифтового оборудования с московскими лифтостроительными заводами. Застройщики проходят через конкурентные процедуры отбора, прежде чем приступить к реализации проектов. Город со своей стороны осуществляет системный контроль за ходом, качеством и сроком выполнения работ, обеспечивая надежность и прозрачность для бизнеса. В совокупности эти факторы способствуют повышению качества домостроения по реновации.

Мы видим, как московские районы меняются буквально на глазах. Например, жилые фонды районов Кузьминки, Люблино, Головинский, Царицыно, Зюзино, Бескудниковский, Перово, включавший до начала текущего десятилетия большое количество устаревших пятиэтажек, теперь представлен полноценными обновленными кварталами с современными комфортными новостройками, развитой инфраструктурой на первых этажах и благоустроенными придомовыми территориями.

– Какие долгосрочные планы есть у Москвы в части реновации? Каких районов программа коснется сильнее всего в ближайшие 10 лет?

Как отмечал Сергей Собянин, обновление жилого фонда должно быть постоянным. Срок службы домов со временем истекает и капитальный ремонт не может существенно улучшить конструктив морально устаревающих зданий. Одновременно с этим мы видим у жителей устойчивый запрос на включение их домов в программу реновации. Город хорошо понимает, что стареющий жилой фонд необходимо системно обновлять, если мы хотим сохранять качество городской среды в долгосрочной перспективе. Именно поэтому было принято решение сделать реновацию жилья постоянно действующей.

Основные направления развития города формирует проект "Москва-2040", представленный мэром столицы. В числе прочего он раскрывает и стратегическую миссию программы реновации. В ее основе лежит комплексная застройка, а темпы строительства ускоряются за счет интеграции с программой КРТ.

В фокусе программы реновации останутся районы, где в 1960-е годы появилась массовая пятиэтажная застройка: к примеру, Новогиреево и Лосиноостровский – это районы, где уже идет масштабное обновление. Также новая жизнь ожидает бывшие промзоны и неэффективно используемые участки, как, например, в районах Нижегородский и Печатники. Все они комплексно преобразятся в течение ближайших нескольких лет, на месте устаревших домов здесь появится комфортная среда для жизни современного москвича. Однако центральное место в вопросе городского планирования и развития инфраструктурной сети занимает концепция "15-минутного города". Задача – обеспечить для жителей одного района пешую доступность ключевых объектов инфраструктуры в пределах четверти часа. И в этом контексте особое значение приобретает полицентричность, то есть взаимосвязанное параллельное развитие районов по всему городу, включая территорию Троицкого и Новомосковского округов.

За время реализации программы реновации накоплен уникальный опыт. Сегодня уже закладывается фундамент реновации будущего, выходящей за пределы 2032 года. Однако в основе программы остается главное – действие в интересах москвичей и развитие благоустроенной и комфортной жилой среды для всех жителей столицы.

– Многие москвичи живут в девятиэтажках, построенных с 1960-х по 1980-е. Какие у города есть глобальные планы на расселение таких домов? Может, кому-то стоит ждать этого в ближайшие 10–15 лет?

В программе реновации с самого начала есть ряд девятиэтажных домов. Именно поэтому мы говорим о том, что в программу вошли преимущественно дома, построенные в период первого индустриального домостроения. Называть их хрущевками или пятиэтажками некорректно.

Главный критерий – это сочетание двух важных параметров. Во‑первых, техническое состояние: износ несущих конструкций, инженерии, невозможность или экономическая неэффективность капитального ремонта. Во‑вторых, желание людей. Дом попадает в реновацию только тогда, когда за это голосует необходимое большинство собственников и нанимателей, а город подтверждает, что дом действительно требует замены, а не косметики. Если говорить о глобальных планах, то как я уже сказал, мэр принял решение о том, что реновация станет не разовой программой, а постоянным градостроительным инструментом обновления жилищного фонда.

– Москва активно вкладывается в развитие инфраструктуры транспорта, образования и медицины. Какой экономический эффект имеет строительство метро, дорог, новых жилых и деловых кварталов?

Строительная отрасль выступает мощным экономическим мультипликатором, стимулирующим развитие смежных сфер. Опыт реализации крупных транспортных проектов, включая метрополитен и МЦД, демонстрирует высокую отдачу: каждый вложенный бюджетный рубль кратно окупается за счет привлечения частных средств и дополнительных налоговых поступлений в бюджет города.

Рынок недвижимости крайне чувствителен к появлению станций метро, МЦД и МЦК. Пешая доступность объектов метрополитена напрямую влияет на инвестиционную привлекательность локаций, прибыль от реализации девелоперских проектов и, соответственно, на объем налоговых отчислений в бюджет Москвы.

Особое значение приобретают эффекты, связанные с улучшением работы транспортной системы Москвы в целом. Главная польза заключается в сокращении времени в пути пассажиров. Время – это, в прямом смысле слова, деньги. Каждый час, который жители Москвы проводят в пробках или в длительных поездках, лишает город их потенциального вклада в экономику.

Кроме того, заторы вынуждают транспортные предприятия приобретать большее количество подвижного состава для перевозки пассажиров. Снижение потерь времени, напротив, повышает производительность общественного транспорта и уменьшает необходимость в капитальных вложениях на закупку подвижного состава и создание предприятий по его обслуживанию.

Наконец, в последнее время все чаще обсуждается вопрос о продлении линий метро за пределы Москвы – в Московскую область. Такие решения способствуют вовлечению в городскую экономику новых трудовых ресурсов и снижают нагрузку на улично-дорожную сеть, вызванную ежедневной маятниковой миграцией.