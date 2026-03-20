Более 2 тысяч семей переехали по программе реновации в районе Перово

Свыше 2 тысяч семей получили новое жилье в Перове в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Переезд начался в ноябре 2020 года, напомнил вице-мэр, уточнив, что тогда под заселение была передана новостройка на Зеленом проспекте. В общей сложности для переселения жителей данного района выдали 13 новых домов.

"Жители переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующей дополнительного ремонта. Всего в действующую программу реновации в районе Перово включено 196 домов старого жилого фонда. В новые квартиры переедут более 16 тысяч семей", – отметил Ефимов.

Вокруг новых построек было проведено комплексное благоустройство, включающее высадку деревьев и кустарников, а также разбитие газонов и цветников. Кроме того, во дворах создали площадки для занятия спортом, а также зоны для отдыха.

Как подчеркнул глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в новых жилых комплексах построено около 2,5 тысячи квартир, общая площадь которых превышает 140 тысяч квадратных метров.

Он также обратил внимание на помощь города в переселении. Речь идет о бесплатных услугах грузчиков и предоставлении транспорта.

"Из всех переехавших семей в Перове более 1,6 тысячи воспользовались сервисом "Помощь в переезде" для перевозки вещей в новое жилье", – добавил Овчинский.

В то же время еще свыше 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по реновации в Западном Дегунине. В данном районе процесс стартовал в 2021 году.

В новых жилых комплексах в общей сложности свыше 2 тысяч квартир площадью порядка 120 тысяч квадратных метров. В зданиях установили лифты, сделали комнаты для консьержей, а также колясочные. Более того, на первых этажах зданий работают центры информирования переселенцев.

