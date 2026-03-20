20 марта, 17:05

Общество

Симоньян раскрыла, кто не сможет получить премию Тиграна Кеосаяна

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Помощь в рамках премии Тиграна Кеосаяна не смогут получить те, кто демонстрирует рискованное финансовое поведение, обеспеченные граждане, люди с темным прошлым и обманщики, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Мы не можем поощрять рискованное финансовое поведение. Оно, к сожалению, часто становится привычкой, вредной и опасной. Поэтому вынуждены отказывать людям, у которых есть микрозаймы, задолженности по кредитам и банкротство", – написала она в телеграм-канале.

Исключением могут быть случаи, которые являются стечением трагических обстоятельств. Она подчеркнула, что не может помогать людям, которые играют в онлайн-казино, когда есть те, кто действительно нуждается в помощи.

По ее словам, перед тем, как помочь, человека обязательно проверяют. Например, если он публиковал неоднозначные посты в социальных сетях, ему откажут. Это также касается и людей, которые ведут себя неадекватно.

В помощи откажут и тем, кто ее уже получал. Как отметила главред, это будет справедливо по отношению к остальным людям. Организаторы ведут список тех, кому помогают ежемесячно, и он регулярно пополняется. Сейчас в нем числятся сотни людей.

"И конечно, не даем деньги в долг, не занимаемся поиском работы, врачей, покупкой и продажей недвижимости. Не поверите, есть и такие запросы", – добавила журналистка.

Она также отметила, что не оплачивает никакие медицинские процедуры в случае отсутствия у человека подтвержденных показаний, а для лечения за границей необходимы веские основания.

Симоньян учредила премию имени своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна в феврале 2026 года. Поводом для такого решения стал героический поступок воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые защитили детей от мужчины с ножом.

Отмечалось, что размер премии составит 1 миллион рублей. Выдавать ее Симоньян будет не реже чем 10 раз в год. Воспитательницы свои премии уже получили.

