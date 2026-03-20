20 марта, 17:34

Врач Шилова: отказ от солнцезащитных очков весной повышает риск рака кожи век

Офтальмолог рассказала, почему опасны прогулки без солнцезащитных очков весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прогулки без солнцезащитных очков весной повышают риск развития катаракты и рака кожи на веках. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, весна является одним из самых опасных периодов с точки зрения нагрузки ультрафиолетом.

"Все радуются первому теплу и стараются как можно дольше времени проводить на улице. При этом деревья еще стоят голыми, листья не распустились, и укрыться от прямых солнечных лучей практически негде. А оставшийся снег и весенние лужи работают как зеркала, отражая до 80% УФ-лучей прямо в лицо", – отметила врач.

Опасность в том, что ультрафиолет обладает накопительным эффектом, и, если не защищать от него глаза, можно получить ожог сетчатки. Симптомы появятся не сразу, а к вечеру: возникнет резкая боль, слезотечение, светобоязнь и ощущение, будто в глаза насыпали песок, пояснила эксперт.

К тому же воздействие ультрафиолета и солнечные ожоги повышают риск возникновения на веках рака кожи, ведь в этом месте она самая тонкая и уязвимая. А еще ускоряется помутнение хрусталика. Поэтому во время весенних прогулок важно не забывать о солнцезащитных очках.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

В то же время Шилова предупредила, что многие покупают очки с темными линзами, но без УФ-фильтра.

"Гулять в них еще хуже, чем без очков, потому что зрачки при этом расширяются, чтобы пропустить больше света, и глаза остаются абсолютно беззащитными", – предупредила Шилова.

Подбирать аксессуар важно именно в магазине оптики. Модель должна иметь маркировку UV400, гарантирующую максимальную защиту. Что касается категорий затемнения, то для города будет достаточно значений 2–3, а для пляжа и гор – 3–4, пояснила врач.

Также важно, чтобы очки плотно прилегали к лицу, а дужки были как можно шире, обеспечивая боковую защиту от лучей, посоветовала офтальмолог. Тем, у кого плохое зрение, есть смысл подобрать аксессуар с диоптриями, добавила Шилова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков предупредил, что, если не лечить синдром сухого глаза, последствия могут быть довольно серьезными, ведь оптический аппарат чувствителен к недостатку слезной пленки. Может ухудшиться зрение, а также развиться кератит (воспаление роговицы), из-за которого существует риск слепоты.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

