Врач Шилова: отказ от солнцезащитных очков весной повышает риск рака кожи век

Прогулки без солнцезащитных очков весной повышают риск развития катаракты и рака кожи на веках. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, весна является одним из самых опасных периодов с точки зрения нагрузки ультрафиолетом.

"Все радуются первому теплу и стараются как можно дольше времени проводить на улице. При этом деревья еще стоят голыми, листья не распустились, и укрыться от прямых солнечных лучей практически негде. А оставшийся снег и весенние лужи работают как зеркала, отражая до 80% УФ-лучей прямо в лицо", – отметила врач.

Опасность в том, что ультрафиолет обладает накопительным эффектом, и, если не защищать от него глаза, можно получить ожог сетчатки. Симптомы появятся не сразу, а к вечеру: возникнет резкая боль, слезотечение, светобоязнь и ощущение, будто в глаза насыпали песок, пояснила эксперт.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург К тому же воздействие ультрафиолета и солнечные ожоги повышают риск возникновения на веках рака кожи, ведь в этом месте она самая тонкая и уязвимая. А еще ускоряется помутнение хрусталика. Поэтому во время весенних прогулок важно не забывать о солнцезащитных очках.

В то же время Шилова предупредила, что многие покупают очки с темными линзами, но без УФ-фильтра.

"Гулять в них еще хуже, чем без очков, потому что зрачки при этом расширяются, чтобы пропустить больше света, и глаза остаются абсолютно беззащитными", – предупредила Шилова.

Подбирать аксессуар важно именно в магазине оптики. Модель должна иметь маркировку UV400, гарантирующую максимальную защиту. Что касается категорий затемнения, то для города будет достаточно значений 2–3, а для пляжа и гор – 3–4, пояснила врач.

Также важно, чтобы очки плотно прилегали к лицу, а дужки были как можно шире, обеспечивая боковую защиту от лучей, посоветовала офтальмолог. Тем, у кого плохое зрение, есть смысл подобрать аксессуар с диоптриями, добавила Шилова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков предупредил, что, если не лечить синдром сухого глаза, последствия могут быть довольно серьезными, ведь оптический аппарат чувствителен к недостатку слезной пленки. Может ухудшиться зрение, а также развиться кератит (воспаление роговицы), из-за которого существует риск слепоты.

