Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 16:40

Общество

Депутат ГД Евгений Попов встретился с активистами сообщества "ЛИЦА" в Москве

Фото: Агентство общественных проектов

Тележурналист, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов встретился с участниками сообщества "ЛИЦА" и активными москвичами в культурном пространстве "Зодчие". Мероприятие состоялось при поддержке Агентства общественных проектов.

В неформальной обстановке участники встречи задавали Попову разные вопросы. Например, спрашивали о книгах, которые важно прочитать, о влиянии искусства на мировоззрение человека, о роли журналистики в современном мире. Особое внимание уделили изменению общественных взглядов и важности критического мышления, формирования собственной позиции и анализа информации.

Депутат рассказал о своей работе, дал советы по поводу книг и объяснил, почему журналистика важна для государства и общества. Он добавил, что в России есть все возможности для развития в самых разных сферах, а журналистика, искусство и литература дают человеку лучше понять себя и мир, в котором он живет. Очень важно читать, слушать, смотреть и приходить к определенным выводам, отметил Попов.

"Сегодня каждый может реализоваться в творчестве, общественной деятельности, медиа или политике. Главное – не стоять на месте. Возможности есть у тех, кто готов брать на себя ответственность и работать", – обратился спикер к слушателям.

Также участники диалога продемонстрировали свои общественно значимые проекты и получили от эксперта советы по их реализации.

Ранее Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко принял участие в памятной акции в московском сквере "Родная гавань". Она прошла 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Вместе участники мероприятия привели в порядок прилегающую территорию монумента.

общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика