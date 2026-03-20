Депутат ГД Евгений Попов встретился с активистами сообщества "ЛИЦА" в Москве

Тележурналист, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов встретился с участниками сообщества "ЛИЦА" и активными москвичами в культурном пространстве "Зодчие". Мероприятие состоялось при поддержке Агентства общественных проектов.

В неформальной обстановке участники встречи задавали Попову разные вопросы. Например, спрашивали о книгах, которые важно прочитать, о влиянии искусства на мировоззрение человека, о роли журналистики в современном мире. Особое внимание уделили изменению общественных взглядов и важности критического мышления, формирования собственной позиции и анализа информации.

Депутат рассказал о своей работе, дал советы по поводу книг и объяснил, почему журналистика важна для государства и общества. Он добавил, что в России есть все возможности для развития в самых разных сферах, а журналистика, искусство и литература дают человеку лучше понять себя и мир, в котором он живет. Очень важно читать, слушать, смотреть и приходить к определенным выводам, отметил Попов.

"Сегодня каждый может реализоваться в творчестве, общественной деятельности, медиа или политике. Главное – не стоять на месте. Возможности есть у тех, кто готов брать на себя ответственность и работать", – обратился спикер к слушателям.

Также участники диалога продемонстрировали свои общественно значимые проекты и получили от эксперта советы по их реализации.

