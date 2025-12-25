Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 12:56

Мэр Москвы

Собянин: за год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие 4,5 тыс школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие свыше 4,5 тысячи школьников. Это вдвое больше прошлогодних результатов, написал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На встречах ребята знакомятся с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы и России, получают практические советы и узнают больше о профессиональном спорте", – отметил мэр.

Собянин напомнил, что проект охватывает 17 видов спорта, в том числе вольную борьбу, художественную гимнастику, акробатический рок-н-ролл и прочее.

Например, в ноябре в школе № 2033 занятие по гандболу провела трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Эмилия Турей. В свою очередь, бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка и призер России и Европы Мария Степанова дала мастер-класс по баскетболу для учеников школы № 507.

Кроме того, в школе № 1206 урок тайского бокса провела победительница Кубка мира, чемпионка России и Европы Галина Дегтярева, а в школе № 1794 прошла тренировка под руководством трехкратного чемпиона России по футболу, бывшего игрока ПФК ЦСКА Алана Дзагоева.

"В школе № 1747 состоялся мастер-класс по кунг-фу от четырехкратного чемпиона мира, многократного чемпиона России Владимира Суркова", – добавил мэр.

Проект стартовал в 2018 году, к нему может присоединиться любая столичная школа.

Ранее более 4 тысяч детей из новых российских регионов приняли участие в масштабном спортивном проекте "Зажигаем звезды вместе с тэг-регби". Команды приехали в Москву на фестиваль школьного спорта, где сразились со столичными учащимися в олимпийском комплексе "Лужники" на "Кубке дружбы".

Занятия для учеников провел в том числе многократный чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса Петр Ботнараш.

Более 500 тыс столичных школьников и студентов участвовали в спортивных турнирах

Читайте также


мэр Москвыспортгород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика