Собянин: за год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие 4,5 тыс школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие свыше 4,5 тысячи школьников. Это вдвое больше прошлогодних результатов, написал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На встречах ребята знакомятся с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы и России, получают практические советы и узнают больше о профессиональном спорте", – отметил мэр.

Собянин напомнил, что проект охватывает 17 видов спорта, в том числе вольную борьбу, художественную гимнастику, акробатический рок-н-ролл и прочее.

Например, в ноябре в школе № 2033 занятие по гандболу провела трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр Эмилия Турей. В свою очередь, бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка и призер России и Европы Мария Степанова дала мастер-класс по баскетболу для учеников школы № 507.

Кроме того, в школе № 1206 урок тайского бокса провела победительница Кубка мира, чемпионка России и Европы Галина Дегтярева, а в школе № 1794 прошла тренировка под руководством трехкратного чемпиона России по футболу, бывшего игрока ПФК ЦСКА Алана Дзагоева.

"В школе № 1747 состоялся мастер-класс по кунг-фу от четырехкратного чемпиона мира, многократного чемпиона России Владимира Суркова", – добавил мэр.

Проект стартовал в 2018 году, к нему может присоединиться любая столичная школа.

Ранее более 4 тысяч детей из новых российских регионов приняли участие в масштабном спортивном проекте "Зажигаем звезды вместе с тэг-регби". Команды приехали в Москву на фестиваль школьного спорта, где сразились со столичными учащимися в олимпийском комплексе "Лужники" на "Кубке дружбы".

Занятия для учеников провел в том числе многократный чемпион России и Европы, мастер спорта международного класса Петр Ботнараш.