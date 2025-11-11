Форма поиска по сайту

11 ноября, 11:21

Фестивали ГТО начнут проводить в столичных школах и колледжах ежегодно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) станут проводить в московских школах и колледжах каждый год. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Мероприятия организуют в формате командных соревнований, где каждый класс сможет побороться за звание лучшего в своей параллели. При этом у каждого школьника будет возможность выполнить нормативы и установить личный рекорд", – подчеркивается в сообщении.

В рамках фестивалей школьники должны будут пройти испытания по физической выносливости и подготовке. В них включены бег на разные дистанции, подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость и координацию.

За сдачу нормативов учащиеся старших классов могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. За них начисляется до 10 баллов.

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов предложил ввести ОГЭ по физкультуре. Он отметил, что такая мера нужна для максимального приобщения детей к урокам физической культуры. Министр добавил, что те ученики, которые освобождены от занятий спортом, смогут сдавать тесты на знание предмета.

"Это Москва. Инфраструктура": спортивные площадки

