Депутат Журова: введение ОГЭ по физкультуре увеличит нагрузку на учащихся

Введение ОГЭ по физкультуре создаст дополнительную нагрузку на учащихся, заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с Москвой 24.

Она отметила, что ГТО должно сохранять добровольный характер как тест на физические способности, а принудительная сдача такого экзамена создаст проблему для детей с ослабленным здоровьем, количество которых постоянно растет.

"Невозможно требовать от всех одинаковое выполнение нормативов, как по математике или русскому языку, где нет медицинских ограничений", – подчеркнула Журова.

Кроме того, особую сложность вызывает ситуация с переносом экзамена, поскольку если по другим предметам можно отложить сдачу по болезни, то в случае с физкультурой ученику еще предстоит пройти этап восстановления. Сдача теоретической части также увеличит нагрузку для школьников, которые освобождены от занятий физкультурой, указала парламентарий.

По словам депутата, вместо введения обязательного экзамена было бы целесообразнее развивать "вариативные подходы". Например, расширять спортивную базу школ, создавать реабилитационные центры для восстановления здоровья детей, организовывать семинары для учителей.

"Знаю удачный пример одной из российских школ, где открыли физиотерапевтический кабинет для лечебной физкультуры, доступный школьникам во время учебного процесса и жителям микрорайона после занятий детей", – указала олимпийская чемпионка.

Она также предложила отменить оценки по физкультуре, поскольку у действующей системы оценивая есть "принципиальная проблема". Она заключается в том, что дети развиваются неравномерно, а текущие показатели не отражают их реального прогресса. Вместо этого депутат призвала оценивать динамику улучшений.

Помимо этого, Журова обратила внимание, что проведенные тесты функциональной подготовки показали тревожную тенденцию. По ее словам, из-за интенсивной учебной нагрузки к старшим классам показатели здоровья учащихся значительно снижаются.

"Родители, получая такую информацию, могут корректировать образ жизни детей, что положительно сказывается и на учебных достижениях. Поэтому обязательный ОГЭ по физкультуре не решает ключевых задач оздоровления школьников", – заключила депутат.

Ввести обязательный экзамен по физкультуре в виде ГТО ранее предлагал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Он указывал, что такая мера необходима для максимального приобщения детей к урокам физической культуры.

