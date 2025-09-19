Минпросвещения РФ заявило о снижении нагрузки на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство просвещения России сообщило о снижении нагрузки на школьников, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев указывал на данную проблему. Он подчеркивал, что образовательная программа в стране перегружена темами на 15–30%, что создавало дополнительную нагрузку на учеников.

В связи с этим была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты приведены в приказе ведомства под номером 704.

"Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", – отметили в Минпросвещения.

Ранее министерство установило единый режим работы школ в течение учебного дня. Занятия должны начинаться не ранее 08:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены.

Учеба 5-х, 9-х классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна проводиться в первую смену. Проведение "нулевых уроков" и обучение в три смены не допускается. Образовательные учреждения могут организовывать учебный процесс как по четвертям, так и по триместрам.