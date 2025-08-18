В России определена годовая учебная нагрузка на школьников

Фото: 123RF/jackf

Минпросвещения России определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с 1-го по 9-й классы, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Как указано в тексте, с 1 сентября норма учебной нагрузки составит:

в 1-м классе – от 620 до 653 часов;

в 2, 3 и 4-м – от 782 до 884;

в 5-м – от 986 до 1 088;

в 6-м – от 1 020 до 1 122;

в 7-м – от 1 088 до 1 190;

в 8 и 9-м – от 1 122 до 1 224.

Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов. В первом полугодии число учебных периодов не должно превысить восемь недель, во втором – не более 10 недель для первых классов и не более 11 для 2–9-х классов.

В преддверии Дня знаний аналитики опросили 10 тысяч россиян и выяснили, что 9 из 10 опрошенных дарят учителям своих детей подарки на 1 сентября.

Как указано в исследовании, результаты которого оказались в распоряжении RT, 25% респондентов дарят только цветы, 19% – цветы и подарок. Еще 9% выбирают один из или оба варианты по настроению. Также 24% отдают деньги на коллективный подарок и букет от всего класса. Примечательно, что 2% вместо презентов переводят деньги на благотворительность. В основном это популярно у молодых родителей.

По словам экспертов, из тех, кто дарит цветы, 53% хотят купить их в цветочном магазине около дома или школы. Еще 14% специально поедут на цветочный рынок, а 11% смогут срезать цветы в своем саду на даче и самостоятельно собрать букет.

Кроме того, 17% планируют купить цветы через интернет. Из них 7% закажут букет у знакомого флориста, 6% оформят заказ в любом интернет-магазине или сервисе, 4% – на маркетплейсе.

При этом большинство опрошенных ассоциируют 1 сентября с определенными цветами. В частности, для 30% это гладиолусы, для 27% – астры. Еще 21% выбрали хризантемы и по 16% – георгины и розы. Как уточнили специалисты, 58% россиян хотели бы потратить на цветы или подарок преподавателю не более двух тысяч рублей.

"Еще 31% хотели бы уложиться в сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Потратить еще больше на такой презент готовы лишь 9%. Среди тех, кто указал точный бюджет, среднее значение составило 2,3 тысячи рублей", – говорится в исследовании.

В качестве подарка для учителей 46% респондентов намерены приобрести шоколад или конфеты. В дополнение к ним часто идут подарочные сертификаты (45%), чай или кофе (24%), полезные вещи для работы (22%). Также 10% россиян дарят вместо букета цветов комнатное растение.

"Еще 9% дарят декоративную косметику или уходовые средства, 6% – поделки или открытки своими руками от детей, а 4% – посуду", – добавили аналитики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал завершить в срок все мероприятия по подготовке учебной инфраструктуры к 1 сентября. По его словам, это необходимо, чтобы школьники и студенты пришли в комфортные учебные заведения и получали образование в профессионально организованных условиях.