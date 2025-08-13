Форма поиска по сайту

13 августа, 14:30

Город

Школьники получат обновленные карты москвича с коньком-горбунком

В новом учебном году школьники смогут получить карту москвича с обновленным дизайном, на котором изображен конек-горбунок. Иллюстрация является работой 10-летней Ирины Михайловой и была выбрана жителями столицы на портале "Активный гражданин".

Карту с новым дизайном автоматически будут выпускать всем детям, впервые подающим заявление на портале mos.ru с 15 августа 2025 года по 31 мая 2026 года. Также ее смогут получить участники конкурса, оформив заявку на перевыпуск карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоНаталия Шкода

