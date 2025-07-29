В Москве выпущена карта "Тройка" с изображением тигрят

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве в честь Международного дня амурского тигра выпущена новая карта "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Изображение для этой карты было создано вместе с центром "Амурский тигр". Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новая "Тройка" позволит обратить внимание горожан на сохранение популяции диких животных и заботу об окружающей среде.

Приобрести карту с изображением тигрят можно на стойках "Живое общение", в интернет-магазине, во флагманских стойках на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на "Яндекс Маркет", OZON и Wildberries.

Ранее департамент совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России выпустили новую карту "Тройка" в честь 35-летия антимонопольного регулирования в стране. Дизайн был выполнен в фирменных цветах ведомства и украшен символикой юбилея.