Дептранс выпустил "Тройки" к 20-летию компании "Аэроэкспресс"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили специальные карты "Тройка" в честь 20-летнего юбилея компании "Аэроэкспресс". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает пресс-служба столичного Дептранса.

"Аэроэкспресс" ежедневно помогает тысячам пассажиров быстро и комфортно добираться до московских аэропортов", – говорится в сообщении.

Новые карты поступили в продажу с 30 июня. По словам вице-мэра, к работе над дизайном были привлечены специалисты "Аэроэкспресса".

В частности, на одной из них изображен фирменный поезд, связывающий центр Москвы с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Вторая карта выполнена в фирменных цветах и графике компании.

Москвичи и туристы могут купить новую "Тройку" на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах.

На указанных площадках для приобретения также доступны недавно выпущенные карты "Тройка" на тему технологий. Они были созданы совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития. Ее выпуск приурочили к акции "День без турникетов", которую проводит АНО "Развитие человеческого капитала", и посвятили городским программам в сфере науки, технологий и развития.