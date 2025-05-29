Дептранс Москвы выпустил "Тройку" на тему технологий

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили карту "Тройка" на тему технологий, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Карта создана совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития. Ее выпуск приурочили к акции "День без турникетов", которую проводит АНО "Развитие человеческого капитала", и посвятили городским программам в сфере науки, технологий и развития, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москвичи и туристы могут купить новую "Тройку" на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазине метрополитена, а также на маркетплейсах.

Ранее в продаже появились тематические "Тройки" в честь 10-летнего юбилея авиакомпании "Победа". На одной из карт изображен пролетающий над облаками самолет Boeing 737-800, на другой – это же воздушное судно на фоне города.