Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 16:11

Город

Дептранс выпустил "Тройки" в честь юбилея авиакомпании "Победа"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс выпустил тематические карты "Тройка" в честь 10-летнего юбилея авиакомпании "Победа", сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности столицы Максим Ликсутов рассказал, что на одной из карт изображен пролетающий над облаками Boeing 737-800, а на другой нарисован этот же самолет на фоне города.

Приобрести карты можно:

  • на стойках "Живое общение";
  • во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная";
  • в интернет-магазине метро;
  • на маркетплейсах: "Яндекс Маркет", OZON и Wildberries.

20 мая в Москве выпустили тематические карты "Тройка", которые посвящены 65-летию Российского университета дружбы народов. Дизайн карты выполнили в розовом цвете с логотипом вуза и фразой "Проездной в мир знаний".

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика