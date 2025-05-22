Дептранс выпустил "Тройки" в честь юбилея авиакомпании "Победа"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс выпустил тематические карты "Тройка" в честь 10-летнего юбилея авиакомпании "Победа", сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности столицы Максим Ликсутов рассказал, что на одной из карт изображен пролетающий над облаками Boeing 737-800, а на другой нарисован этот же самолет на фоне города.

Приобрести карты можно:



на стойках "Живое общение";

во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная";

в интернет-магазине метро;

на маркетплейсах: "Яндекс Маркет", OZON и Wildberries.

20 мая в Москве выпустили тематические карты "Тройка", которые посвящены 65-летию Российского университета дружбы народов. Дизайн карты выполнили в розовом цвете с логотипом вуза и фразой "Проездной в мир знаний".