Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематическая карта "Тройка" с героями мультфильма "Смешарики" стала самой популярной среди москвичей, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Есть еще ряд карт, которые востребованы у определенной категории пассажиров: карты с любыми спортивными командами, с выдающимися спортсменами или звездами", – сказал он в интервью РИА Новости.

Популярностью также пользуется серия с животными Московского зоопарка, включая карты с пандой Катюшей и манулом Тимофеем. В целом вокруг "Тройки" сформировалось достаточно большое сообщество коллекционеров, но сам заммэра этим хобби не занимается, признался он.

Есть небольшие серии карт, которые пользуются такой популярностью, что горожане просят довыпустить еще тираж, рассказал Ликсутов. По его словам, на эти просьбы стараются реагировать.

"Будем стараться придумывать какие-то интересные коллаборации", – заключил он.

Тематические карты со "Смешариками" вышли ко Дню защиты детей еще в 2023 году.

В конце марта появились тематические карты "Тройка", разработанные совместно с зоопарком Москвы. На них изображены малайская медведица Маша и гиена Акела, которая родилась летом 2024 года.

