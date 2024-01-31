Катюша, капибары и Лосяш: самые яркие образы карты "Тройки" за последний год

30 января в столице поступили в продажу тематические "Тройки" с пандой Катюшей из Московского зоопарка. Каким еще дизайном транспортной карты метрополитен радовал москвичей за последний год – в нашем материале.

Животные и природа

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30 января Московский метрополитен выпустил тематические "Тройки" с изображением маленькой панды Катюши из столичного зоопарка. Горожанам предлагают сразу три разных дизайна карт – с совсем крохотной спящей малышкой, с подросшей и с фото детеныша вместе с мамой Диндин. Тираж проездных ограничен, подчеркнули в столичном Дептрансе.



Максим Ликсутов руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Приобрести тематические карты "Тройка" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а еще в интернет-магазине.

Метрополитен не первый раз посвящает "Тройки" животным. Ранее на проездных появлялись капибары, выдры и морские львы. Тогда на картах разместили QR-код, отсканировав который можно было увидеть животных в 3D и поиграть с ними. Это был совместный проект метро с "Москвариумом".

Также можно было купить "Тройки" со снимками финалистов конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха". Дизайн отражал красоту и многообразие животного мира России: на картах были изображены два юных корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь.

Еще один важный проект, который был призван привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды, – коллекционные брелоки "Тройка" с изображением краснокнижных китов. Они были выпущены совместно с Минприроды РФ.

Городские места и события

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Множество "Троек" было посвящено городским достопримечательностям и технологиям. Например, осенью прошлого года были выпущены карты с изображением концертного зала "Зарядье", а в конце года в продаже появились карты "для влюбленных в Москву": на них можно было увидеть знаковые места столицы – Красную площадь, Сталинские высотки, "Москва-Сити" и другие. Также в декабре столичный Дептранс представил горожанам две новые "Тройки" с изображением музея-усадьбы "Люблино" и музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Хамовниках.

А в честь дня рождения московской пешеходной разметки Центр организации дорожного движения совместно с метрополитеном порадовали пассажиров тематической картой с окрасом зебры. В свою очередь, к открытию регулярного речного маршрута с электросудами для горожан стали доступны "Тройки" с изображением водного электротранспорта.

К юбилеям

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Традицией также стало выпускать тематические билеты к праздникам и важным событиям. Например, в честь Всемирного дня театра Московский метрополитен подготовил 10 тысяч "Троек" в трех дизайнах: на них изображены залы и сцены Московского Губернского театра, Театра сатиры и Московского академического театра имени Маяковского. В свою очередь, к 88-летию метрополитена создали тематические "Тройки" и билеты "Единый" на одну и две поездки, посвященные подземке.

В честь столетия музея Московского художественного театра (МХАТ) выпустили карты с уникальными экспонатами из коллекции учреждения. Это и макеты декораций, и костюмы, и личные вещи артистов, а также памятные снимки и эскизы, выполненные известными театральными художниками.



Ко Дню защиты детей, 1 июня, метрополитен представил пассажирам карты с героями мультфильма "Смешарики". Причем дизайн был настолько популярен, что в конце месяца они снова появились в продаже. Также к этому празднику были созданы проездные с детскими рисунками на тему метрополитена – лучшие картины выбирали в проекте "Активный гражданин".

Кроме того, к 876-летию Москвы появились проездные с двумя вариантами праздничного оформления с изображением городского транспорта. А к 75-летию Госфильмфонда была выпущена карта с изображением фильма "Человек с киноаппаратом" Дзиги Вертова.