Тематические "Тройки" выпустили в Москве ко Всемирному дню театра

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Лимитированные карты "Тройка" выпустили в Москве по случаю Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Доброй традицией стало выпускать тематические билеты к праздникам и важным событиям. <...> В честь Всемирного дня театра мы подготовили 10 тысяч карт "Тройка" в трех дизайнах", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

На проездных изображены залы и сцены Московского Губернского театра, Театра Сатиры и Московского академического театра имени Маяковского. Приобрести их можно в сувенирном интернет-магазине, в магазинах Мосметро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение".

Ранее тематические "Тройки" выпустил Музей транспорта Москвы. На картах изобразили схему московского метро и образ "Витрувианского человека" Леонардо Да Винчи в качестве метафоры взаимодействия человека и транспорта.



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