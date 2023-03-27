Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал о реконструкции московских театров. В своем телеграм-канале он отметил, что с 2013 года завершились строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий 40 столичных театров.

"Сегодня – Всемирный день театра. Театральное искусство фантастически актуально и востребовано среди москвичей и гостей столицы. Город же следит за состоянием театров и поддерживает его", – подчеркнул мэр Москвы.

По словам Собянина, 10 лет назад только четверть театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число поднялось до 70%. Он уточнил, что только 30% зданий необходим ремонт.

"Впрочем, и 30% – тоже немало. Поэтому будем продолжать нашу многолетнюю работу, расширяя возможности для творчества и создавая условия для расцвета новых талантов", – добавил мэр.

До этого Собянин осмотрел ход реставрации Московского государственного Театра Эстрады и поздравил жителей столицы с Всемирным днем театра. Он выразил надежду на то, что в театре после реставрации появятся новые таланты, и российские известные личности вновь начнут выступать с его сцены.

Так, была произведена замена кровли, смонтированы инженерные системы и сценическое механооборудование. Также специалисты смогли раскрыть заложенные панорамные витражные окна.

Здание "Табакерки" закрыли на капитальный ремонт

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!