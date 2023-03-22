Акция "Ночь театров" состоится в Москве 27 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежегодная общегородская акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 27 на 28 марта. Она будет посвящена 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского.

Согласно сообщению, участвовать в мероприятиях будут 67 столичных театров, подведомственных департаменту культуры, федеральные и частные театры, школьные творческие объединения образовательных организаций департамента образования и науки, а также ведущие театральные вузы страны.

Вход в детские и кукольные театры Москвы станет доступен с 17:00 понедельника, 27 марта. Основная программа акции пройдет с 21:00 27 марта до 02:00 28 марта. Гости смогут побывать на творческих встречах, экскурсиях, мастер-классах, спектаклях, концертах, лекциях, репетициях и квестах.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала, что акция "Библионочь" в этом году состоится 27 мая, в Общероссийский день библиотек. По ее словам, это мероприятие является одним из главных культурных событий в России.

Любимова добавила, что 27 мая россияне могут не только интересно провести время, но и иначе взглянуть на литературную классику.

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