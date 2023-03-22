Акция "Библионочь" пройдет в этом году 27 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская акция "Библионочь" в этом году состоится 27 мая, в Общероссийский день библиотек. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Координатором по традиции станет РГБ (Российская государственная библиотека. – Прим. ред.). Тема акции в Год педагога и наставника – "Читаем вместе", – написала министр.

Она назвала "Библионочь" одним из главных культурных событий в РФ, отметив, что в этот день россияне могут не только интересно провести время, но и иначе взглянуть на литературную классику.

Ранее сообщалось, что акция "Час Земли" пройдет в этом году в России в онлайн-формате. Она состоится 25 марта в 20:30 по локальному времени.

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