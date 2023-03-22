Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 10 тысяч человек примут участие в параде Победы на Красной площади в день 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Начать рассмотрение вопроса о ходе подготовки к параду Победы на Красной площади министр обороны предложил во время заседания коллегии военного ведомства.

"В нем (в параде Победы. – Прим. ред.) примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники", – цитирует Шойгу ТАСС.

Парады Победы в 2023 году будут организованы в 28 городах РФ. В мероприятиях примут участие более 55 тысяч человек и порядка 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

В 2022 году в параде Победы на Красной площади приняли участие более 11 тысяч человек и 131 единица вооружения и военной техники. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34-85. Также по Красной площади прошли танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К".

Трансляцию парада Победы в Московском метрополитене посмотрели более 260 тысяч пассажиров. Подготовка к мероприятию и сам парад Победы транслировался на 18,5 тысячи экранах, расположенных в вагонах поездов метро.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!