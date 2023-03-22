Акция "Час Земли" пройдет в России 25 марта в онлайн-формате

Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin

Всемирный фонд дикой природы (WWF), признанный иностранным агентом, решил провести в России акцию "Час Земли" в онлайн-формате. Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

"В соответствии с требованиями закона в этом году мы не будем организовывать мероприятий, но "Час Земли" и символическое выключение света стало общей доброй традицией, экологическим “Новым годом”, который отменять нельзя", – указано в публикации.

Уточняется, что мероприятие пройдет 25 марта в 20:30 по локальному времени.

"Час Земли" – это международная акция, в ходе которой WWF предлагает людям выключить свет и электрические приборы на час в знак неравнодушия к будущему планеты. Это будет 15-я по счету акция в стране.

Ранее Минпромторг РФ заявлял, что не планирует вводить запрет на импорт пластиковых изделий. Министерство занимается работой по ограничению оборота пластиковых изделий (упаковки, посуды и других) в стране с целью снизить вред на экологию от утилизации предметов из подобного материала. В ведомстве подчеркнули, что именно ограничение оборота влияет на импорт.



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