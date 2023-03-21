Минпромторг не планирует инициировать запрет на импорт пластиковых изделий

Фото: depositphotos/belchonock

Минпромторг России не планирует инициировать запрет на импорт изделий из пластика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе пояснили, что сейчас министерство проводит работу по ограничению оборота пластиковых изделий (упаковки, посуды и других) в стране с целью снизить вред на экологию от утилизации предметов из подобного материала. При этом речи о запрете импорта или производства нет.

"Необходимо отметить, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, то есть произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны", – добавили в министерстве.

До этого СМИ сообщили, что Минпромторг РФ может выступить с предложением о запрете на импорт 28 товаров из пластика. Единицы якобы предложат заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги и дерева.

Предполагалось, что письменная инициатива ведомства будет направлена на рассмотрение в правительство. Ведомство обсуждало спорные моменты с представителями разных отраслей, говорилось в публикации.



В России могут запретить импорт одноразовой посуды из пластика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!