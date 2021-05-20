Эксперты поспорили о необходимости отказа от пластиковой посуды и контейнеров

В России предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищи в список товаров, оборот которых в дальнейшем планируют ограничить. Речь идет о предметах, изготовленных из вспененного полистирола. По словам авторов инициативы, он сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду. Разбираемся, сможет ли Россия отказаться от пластиковой посуды в ближайшем будущем.



Постепенный отказ

Минсельхоз, Минприроды, Минпромторг и Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковок, которые сложно или невозможно перерабатывать и утилизировать. При этом ведомства прорабатывают меры, которые помогут ограничить их оборот в стране. Их планируют представить на одобрение в кабмин к концу второго квартала 2021 года, говорится в утвержденной дорожной карте по реализации Концепции расширенной ответственности производителей (РОП).



Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко ранее сообщала, что по итогам 2020 года до 50% мусора в стране приходится на упаковку, в основном на пластик. По данным Российского экологического оператора, ежегодно в стране образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов.



В свою очередь, ассоциация "Промышленность за экологию" (Руспэк) предложила включить продукцию из вспененного полистирола в готовящийся список. Этот материал в основном применяется для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или же наполнителя, а также для производства одноразовой посуды или, например, для контейнеров под яйца и готовые блюда.

По словам авторов инициативы, полистирол сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду, поэтому важно постепенно выводить его из оборота. В Ассоциации подчеркнули, что в мировой практике нет случаев, когда страна одномоментно запрещала использование какой-либо упаковки: обычно этот переход занимает минимум пять лет.

Кроме того, в письме Руспэка в Минпромторг заявили о сложности переработки термоусадочных этикеток из поливинилхлорида – они используются для бутылок с различными напитками, например воды и молока. Их в Ассоциации предложили заменить на этикетки, созданные из легко перерабатываемых материалов.

Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Стратегия развития до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров.



И польза, и вред?

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов в беседе с Москвой 24 заявил, что поддерживает предложенную инициативу, отправленную в Минпромторг.

"Отказ от одноразовой посуды и от вспененного пластика – это отличная инициатива, я ее поддерживаю. Проблема вспененного полистирола прежде всего в том, что он практически не подвергается вторичной переработке", – сказал эксперт.





Роман Пукалов директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Он попадает либо на мусоросжигательный завод, тогда вероятны выбросы от сжигания этого материала, либо на полигон, где он не гниет, не распадается на элементарные частицы, а превращается в микропластик, который с грунтовыми водами, с поверхностными водами в конце концов оказывается в озерах, в реках и морях.

Вместе с тем эксперт предположил, что принять новые правила можно за год. "Как показывает практика, в нашей стране нужно что-то делать либо очень быстро, либо это не получится. Поэтому таким вот административным запретом этого можно достичь за один год без проблем... Тем более есть хорошая замена: крафтовая бумага, многоразовая посуда", – пояснил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков Игорь Смиренный не поддержал инициативу. Об этом он заявил Москве 24.

"Легче всего взять и запретить выпуск полимерной упаковки, но это значит сделать шаг назад, вернуться к первобытно-общинному строю. Потому что бумажная упаковка делается из целлюлозы, для получения которой вырубаются леса. Давайте без упаковки, как в первобытно-общинном обществе горстями носить, обмениваться товарами", – объяснил эксперт.





Игорь Смиренный вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков В Германии и в Европейском союзе это проблема решается медленно, но решается и, на мой взгляд, очень перспективно: не сокращать производство, предположим, пластиковых упаковок, посуды, а распространять практику правильного сбора, переработки и вторичного производства, то есть сделать круговую экономику.

Вместе с тем эксперт добавил, что расходы, вызванные обязательным введением новой экологичной упаковки, могут лечь на потребителей. По его мнению, каждое новшество влечет за собой удорожание.

