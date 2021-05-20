Эксперты поспорили о необходимости отказа от пластиковой посуды и контейнеров

В России предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищи в список товаров, оборот которых в дальнейшем планируют ограничить. Речь идет о предметах, изготовленных из вспененного полистирола. По словам авторов инициативы, он сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду. Разбираемся, сможет ли Россия отказаться от пластиковой посуды в ближайшем будущем.
Постепенный отказ
Минсельхоз, Минприроды, Минпромторг и Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковок, которые сложно или невозможно перерабатывать и утилизировать. При этом ведомства прорабатывают меры, которые помогут ограничить их оборот в стране. Их планируют представить на одобрение в кабмин к концу второго квартала 2021 года, говорится в утвержденной дорожной карте по реализации Концепции расширенной ответственности производителей (РОП).
В свою очередь, ассоциация "Промышленность за экологию" (Руспэк) предложила включить продукцию из вспененного полистирола в готовящийся список. Этот материал в основном применяется для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или же наполнителя, а также для производства одноразовой посуды или, например, для контейнеров под яйца и готовые блюда.
По словам авторов инициативы, полистирол сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду, поэтому важно постепенно выводить его из оборота. В Ассоциации подчеркнули, что в мировой практике нет случаев, когда страна одномоментно запрещала использование какой-либо упаковки: обычно этот переход занимает минимум пять лет.
Кроме того, в письме Руспэка в Минпромторг заявили о сложности переработки термоусадочных этикеток из поливинилхлорида – они используются для бутылок с различными напитками, например воды и молока. Их в Ассоциации предложили заменить на этикетки, созданные из легко перерабатываемых материалов.
Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Стратегия развития до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров.
И польза, и вред?
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов в беседе с Москвой 24 заявил, что поддерживает предложенную инициативу, отправленную в Минпромторг.
"Отказ от одноразовой посуды и от вспененного пластика – это отличная инициатива, я ее поддерживаю. Проблема вспененного полистирола прежде всего в том, что он практически не подвергается вторичной переработке", – сказал эксперт.
Вместе с тем эксперт предположил, что принять новые правила можно за год. "Как показывает практика, в нашей стране нужно что-то делать либо очень быстро, либо это не получится. Поэтому таким вот административным запретом этого можно достичь за один год без проблем... Тем более есть хорошая замена: крафтовая бумага, многоразовая посуда", – пояснил собеседник Москвы 24.
В свою очередь, вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков Игорь Смиренный не поддержал инициативу. Об этом он заявил Москве 24.
"Легче всего взять и запретить выпуск полимерной упаковки, но это значит сделать шаг назад, вернуться к первобытно-общинному строю. Потому что бумажная упаковка делается из целлюлозы, для получения которой вырубаются леса. Давайте без упаковки, как в первобытно-общинном обществе горстями носить, обмениваться товарами", – объяснил эксперт.
Вместе с тем эксперт добавил, что расходы, вызванные обязательным введением новой экологичной упаковки, могут лечь на потребителей. По его мнению, каждое новшество влечет за собой удорожание.