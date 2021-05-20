В РФ предложили отказаться от пластиковой посуды и контейнеров

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В России предложили отказаться от одноразовой посуды и контейнеров для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо, направленное ассоциацией "Промышленность за экологию" (Руспэк) в Минпромторг.

В материале говорится, что речь идет о вспененном полистироле – это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Его сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду.

Авторы инициативы предлагают постепенно выводить полистирол из оборота. Запрет на этот материал следует ввести так, чтобы он вступал в силу в реалистичные сроки, говорится в материале.

Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов.

Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров. В Минприроды РФ в качестве одного из способов решения проблемы рассматривают систему вторичной переработки пластика на основе концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

