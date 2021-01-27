Госдума в первом чтении поддержала запрет продажи алкоголя в пластиковых бутылках

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательной маркировке стеклотары и введении запрета на производство и продажу алкоголя крепостью свыше 28% в пластиковых бутылках. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, который внесла на рассмотрение группа сенаторов, предполагает обязательное нанесение на стеклянную тару обозначения (клейма), позволяющего идентифицировать его изготовителя, и внесение данных о нем в федеральный реестр обозначений.

Также предлагается запретить производство и продажу напитков с содержанием этилового спирта более 28% в пластиковых бутылках. Исключение составят тары объемом не более 50 миллилитров и спиртные напитки, ввозимые в РФ под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимые для экспорта из РФ.

Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенатор из "Единой России" предложили запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. По мнению авторов документа, на алкоголизацию населения влияет продажа спиртных напитков в пластике большого объема.

Кроме того, депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев отметил, что если долго держать спиртные напитки в пластиковой таре, то это может быть опасно для здоровья, так как пластмасса расщепляется и растворяется в жидкости.

