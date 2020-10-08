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Общество

09:20

Запрет на продажу пива в пластиковых бутылках рассмотрят в ГД – СМИ

общество

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Группа депутатов и сенатор из "Единой России" предлагают запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 литра, сообщает газета "Известия". Законопроект будет рассмотрен Госдумой на одном из заседаний в октябре. По мнению авторов, на алкоголизацию населения влияет продажа спиртных напитков в пластике большого объема.

"Пиво в пластиковых бутылках емкостью более чем литр продается только в России и Китае. Бизнес получает с этого хорошую прибыль, но на населении это сказывается негативно. Закон позволит нам выйти на стандарты, которые существуют в других странах мира", – пояснил первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Кроме тото, депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев отметил, что если долго держать спиртные напитки в пластиковой таре, то это может быть опасно для здоровья, так как пластмасса расщепляется и растворяется в жидкости.

По мнению представителей бизнеса, такой закон приведет к повышению цен на данную продукцию.

"Стеклянная тара стоит дороже. ПЭТ в нашей стране достаточно развит не только из-за дешевизны, а из-за низкой по стоимости логистики. А в России продукция перевозится на очень большие расстояния", – пояснил гендиректор группы компаний "Таркос", которая занимается производством пива и других слабоалкогольных напитков, Дмитрий Тарасевич.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева о запрете рекламы безалкогольного пива. Парламентарий считает, что любые виды рекламы алкогольной продукции нежелательны.

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