В Госдуме оценили предложение о запрете рекламы безалкогольного пива

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева о запрете рекламы безалкогольного пива, сообщает RT. Парламентарий считает, что любые виды рекламы алкогольной продукции нежелательны.
"Подростки и дети не различают в рекламе алкогольное и безалкогольное пиво. Там одинаковые бутылки, цвет и так же подается информация. Я думаю, что мы постепенно к этому запрету придем", – пояснил Говорин.
Султан Хамзаев подготовил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В обращении он указал, что производители безалкогольного напитка не лишены права пользования рекламными инструментами, хотя в России действует запрет на рекламу алкогольной продукции.
Ранее общественник предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Руководитель проекта "Трезвая Россия" заявил, что на эти цели в магазинах можно выделить несколько часов, с 14:00 до 18:00.
В Москве изъяли около 1,5 млн бутылок нелегального алкоголя за 5 лет
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